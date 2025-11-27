"NATO je podvod." Kasparov v silném projevu tvrdě zkritizoval Západ, video je hitem

"Začínám být zoufalý. Tohle je nejlepší show, v jakou může Putin doufat," prohlásil Kasparov v Halifaxu. Během své řeči několikrát zkritizoval Západ včetně Severoatlantické aliance (NATO) a jejího přístupu k Ukrajině. "Proč tu stále sedíte a oslavujete NATO? Ukrajina umírá každou minutu. Nebýt Ukrajiny, která se brání Rusku, tanky by už byly v Polsku," prohlásil rozhořčeně. "NATO není silné, je to podvod, jen čtyři písmena," přisadil si v ještě naléhavějším tónu.
Část z jeho vystoupení se nyní začala šířit na sociálních sítích. "Kasparov má stoprocentní pravdu. Děkuji, že vždy věci říkáte tak, jak jsou. Poslechněte si ho, než bude pozdě," napsala ve svém příspěvku na sociální síti X americká novinářka a mediální analytička ukrajinského původu Julia Davis. S chválou nezůstal pozadu ani slavný ukrajinský novinář a válečný reportér Ilja Ponomarenko: "To byla řeč! Děkuji," napsal.
Ke svému projevu se na sítích vyjádřil i sám Kasparov, který neskrýval rozhořčení podobně jako během summitu. "Ano, jsem naštvaný. Všichni bychom se měli zlobit. Ukrajinci si za naši kolektivní nečinnost nezaslouží nic menšího." Znovu tak odkázal na to, že Ukrajina podle něj jako jediná naplňuje smysl NATO. "NATO vzniklo k boji ve válce, aby zachránilo svobodnou Evropu před ruskou agresí, a Ukrajina je jediná, která v této válce bojuje," prohlásil. Ukrajina přitom, jak známo, není součástí paktu.
Kasparov na konferenci promluvil jako zástupce organizace Renew Democracy Initiative. Legenda šachu už řadu let vystupuje jako politický aktivista a tvrdý kritik režimu Vladimira Putina. Z Ruska emigroval už v roce 2013.