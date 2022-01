Za havanským syndromem nestojí cizí mocnost, zjistila CIA. Diplomaté trpěli i závratí

Zdravotní problémy označované souhrnně jako "havanský syndrom", na které si v posledních letech stěžovaly stovky amerických činitelů v různých částech světa, lze ve většině případů vysvětlit jinak než útokem nepřátelské mocnosti. Takový je předběžný závěr vyšetřování americké Ústřední zpravodajské služby (CIA). Některé případy nicméně zůstávají neobjasněné.

O havanském syndromu se začalo mluvit v návaznosti na potíže s neurologickými symptomy u amerických diplomatů působících v kubánském hlavním městě Havana v roce 2016. Problémy jako bolesti hlavy, únava, deformace sluchu, ale i závratě a nevolnosti od té doby nahlásili diplomati, agenti CIA či rodinní příslušníci těchto činitelů pracující v řadě dalších zemích včetně Rakouska, Kolumbie nebo Vietnamu.

Začalo se spekulovat o tom, že zdravotní potíže způsobují "akustické útoky" cizích agentů.

Podle studie CIA ale většina z asi 1000 nahlášených případů pramení z faktorů spojených s konkrétním prostředím nebo nediagnostikovaných onemocnění a stresu, spíše než z útoků vedených nepřátelskou silou. Americká tajná služba možnost "globální kampaně namířené na americké diplomaty a špiony" úplně vyloučila. Uvádí to s odvoláním na své zdroje list The New York Times a televize NBC News.

Teorie o tom, že by zdravotní problémy amerických činitelů v různých zemích byly způsobené Ruskem, Čínou nebo Kubou, se nikdy neopíraly o přesvědčivé důkazy a pochybnosti o nich zaznívají už delší dobu. Server BuzzFeed News například loni v září informoval o závěrech studie vypracované pro americké ministerstvo zahraničí, která prý označila za "vysoce nepravděpodobné", že by příčinou sluchových potíží a bolestí u amerických diplomatů na Kubě mohlo být mikrovlnné či ultrazvukové záření. Bzukot, který Američané v Havaně slyšeli, podle poradní vědecké komise nejspíše pocházel od cvrčků.

CIA nicméně nadále vyšetřuje asi 25 nevysvětlených případů havanského syndromu, uvádí New York Times a NBC News. Údajně jsou mezi nimi i incidenty spojené s americkou ambasádou v Havaně. Jako neobjasněné jsou vedené i některé další případy.

Deník New York Times napsal, že předběžné závěry CIA vyvolaly nevoli mezi mnohými bývalými i současnými činiteli, kteří se celé roky potýkají se zdravotními problémy, pro něž nedostali jasné vysvětlení. Skupina "obětí" v prohlášení uvedla, že dosavadní zjištění CIA "nemohou a nesmí být v této věci posledním slovem".

Ředitel rozvědky William Burns v prohlášení ujistil, že vyšetřování není u konce a že agentura bude nadále poskytovat "prvotřídní péči těm, kdo ji potřebují". Ve věci se angažují i další složky americké vlády včetně ministerstva obrany a Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI). Šéf americké diplomacie Antony Blinken na podzim pověřil dvojici diplomatů dohledem nad snahami fenomén objasnit a uvedl, že vláda je odhodlaná "přijít na kloub tomu, co a kdo tyto incidenty způsobuje".