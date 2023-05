"Je čas vyslat Poseidona." Solovjov v ruské televizi vyděsil i vlastního hosta

Moderátor a momentálně nejviditelnější ruský propagandista Vladimir Solovjov se snažil přesvědčit hosty svého pořadu o tom, aby Rusko zaútočilo na Evropu 'megatorpédem' Poseidon. Tato zbraň by měla být schopná nést jaderné hlavice. Svým návrhem dokonce vyděsil dalšího účastníka diskuse Andreje Sidorova.

"Vlastně bych teď vyzkoušel Poseidon. Na Anglii. I jen omezená hlavice na Poseidonu postačí ke zničení bojové skupiny letadlových lodí. Důležité je, aby nepochybovali o tom, že jsme připraveni použít jaderné zbraně!" vykřikoval vrchní propagandista ruského prezidenta Vladimira Putina. Zjevně rozčílený Solovjov navrhoval útok touto zbraní jako jediný způsob, jak přesvědčit Západ, aby přestal pomáhat Ukrajině v její obraně proti ruské agresi.

"Američané nepochybují o tom, že v případě kritické situace použijeme atomovky…" snažil se přerušit Solovjovo běsnění Sidorov, který je jinak stálým hostem propagandistických debat v ruské státní televizi. Solovjov si ale vedl svou. "Američané o tom pochybují! Oni jsou si dokonce jisti, že je naopak nepoužijeme! Právě z tohoto důvodu ten neblaze proslulý šmejd jménem (ministr zahraničí Anthony) Blinken přesvědčil (prezidenta Joea) Bidena, že musí dát zelenou dodávkám (stíhaček) F-16.

Zaskočený Sidorov se nevzdal a zkoušel ještě Solovjova krotit. "Poslouchejte, nejsem proti použití atomových zbraní. Jen potom nechci být terčem jejich odpovědi," namítal směrem k moderátorovi, který mu odsekl, že žádná reakce nepřijde. Sidorov mu připomněl, že Američané disponují nosiči jaderných zbraní, jako jsou strategické bombardéry nebo ponorky třídy Ohio.

Otazníky nad "jedinečným megatorpédem"

Torpédo Poseidon, kterým Solovjov vyhrožoval, má být nově vyvíjená ruská zbraň, kterou by měla vypustit nejdelší známá ponorka na světě Belgorod. Tu převzalo ruské námořnictvo zhruba před rokem. Torpéda jsou navržena tak, aby mohla být vypouštěna ze vzdálenosti stovek kilometrů a "proplížit" se kolem pobřežní obrany pohybem u mořského dna.



"Toto jaderné 'megatorpédo' je unikátní. Přetvoří námořní plánování v Rusku i na Západě, což povede k požadavkům na vývoj nových zbraní, které by na něj dokázaly odpovědět," napsal loni v březnu americký odborník na ponorky H. I. Sutton na webových stránkách Covert Shores. Ten už v roce 2019 připomínal, že Poseidon, který by měl mít průměr 2 metry a délku přes 20 metrů, "je největší torpédo, jaké kdy bylo v nějaké zemi vyvinuto. Je třicetkrát větší než běžné 'těžké' torpédo".

Američtí i ruští představitelé podle CNN uvedli, že torpéda by mohla nést bojové hlavice o síle několika megatun, které by způsobily radioaktivní tsunami, jež by učinily rozsáhlé pobřežní oblasti neobyvatelnými na desítky let. Podle analytika CNN Brada Lendona ale existují pochybnosti jednak o zbrani samotné, tak o tom, zda bude nakonec zařazena do ruského arzenálu.

"Jedná se stále o vyvíjenou technologii, jak u torpéda, tak jeho nosiče," uvedl Hans Kristensen, ředitel Nuclear Information Project. Podle něj bude Poseidon připraven k nasazení až v druhé polovině tohoto desetiletí. A Kristensen upozorňuje, že samotný Belgorod je ve skutečnosti zkušebním plavidlem pro budoucí třídu ponorek s jaderným pohonem Chabarovsk.

"Přenášení dojmů z ruských pozemních sil a taktického letectva založených zejména na jejich špatných výkonech na Ukrajině na ruské ponorkové a jaderné síly by mohlo vést k nebezpečnému podcenění schopností a možností těchto ruských strategických sil. Bylo by to něco podobného, jako kdybychom pozorovali chaotické stahování USA z Afghánistánu a v důsledku toho zpochybňovali schopnost jejich balistických raketových ponorek plnit své jaderné poslání," varoval bývalý kapitán na amerických ponorkách Thomas Shugart.

Ruský moderátor ve znepokojivém vstupu hrozil jaderným útokem. Pak odletěl do Dubaje (květen 2022)