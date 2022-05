Vyšívaný výjev ze zápasu NBA i dílo Češky. Bruselský veletrh hlásí obrovský zájem

Prodejní výstavu současného umění v Bruselu provázel velký zájem veřejnosti. Veletrh Art Brussels probíhal čtyři dny a proud lidí mířících do bývalých továrních hal Tour et Taxis v belgickém hlavním městě byl téměř nekonečný. Pořadatelé hlásí až 30 tisíc návštěvníků, což je víc než v předchozích letech. K vidění byly malby, sochy, angažované umění i klasické černobílé fotky.

Frontu do hal Tour et Taxis stáli galeristi stejně jako studenti umění i celé rodiny s dětmi. Zpod roušek a respirátorů se po dvou letech vyloupli extravagantně vyhlížející lidé, které koronavirová pandemie zatlačila do soukromí jejich ateliérů. Návštěvníci obdivovali třeba vyšívané obrazy se záběry z basketbalové soutěže NBA nebo díla Češky Marie Lukáčové.

Akce s názvem Art Brussels patří k nejsledovanějším uměleckým veletrhům v Evropě, běžně se jí účastní galerie z desítek zemí, letos jich bylo přes 150 z 26 států.