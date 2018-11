"Vyřiďte šéfovi, že mise je splněna." Nahrávky spojují Saúdy s vraždou Chášukdžího

před 1 hodinou

Z audionahrávek zachycujících vraždu saúdského novináře Džamála Chášukdžího a její přípravu vyplývá, že odstranění tohoto kritika saúdského korunního prince zosnovalo nejspíš nejvyšší vedení v Rijádu. S odvoláním na tři zdroje obeznámené s nahrávkami to napsal deník The New York Times. Turecká média v úterý citovala tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, podle něhož způsob vraždy šokoval po vyslechnutí nahrávky i člena saúdské tajné služby.

"Ty nahrávky jsou opravdu děsivé. Když je slyšel člen saúdské tajné služby, byl šokován a řekl, že to musel udělat někdo závislý na heroinu," řekl novinářům Erdogan cestou z víkendové návštěvy Francie, kde byl u příležitosti 100. výročí konce první světové války. Podle dřívějších zpráv tureckých médií byl Chášukdží 2. října na saúdském konzulátu v Istanbulu brutálně zavražděn a jeho tělo asi rozpuštěno v kyselině. Tělo Chášukdžího se zatím nenašlo. Rijád původně vraždu popíral, přiznal ji až více než dva týdny poté, nicméně popřel, že by s operací mělo něco společného nejvyšší vedení. Prohlídku konzulátu ale umožnil Rijád tureckým úřadům až dva týdny po zabití novináře. Turečtí vyšetřovatelé poskytli minulý týden několika zemím nahrávky, které získala turecká tajná služba a které podle tureckých médií zachycují vraždu i její přípravu. "Dali jsme ty nahrávky každému, kdo projevil zájem. Naše tajná služba nic neskrývá," řekl Erdogan. Podle něj je dostaly Saúdská Arábie, USA, Německo, Francie, Británie či Kanada. Ankara už delší dobu tvrdí, že za vraždou novináře stojí nejvyšší vedení v Rijádu. Podle tureckých vyšetřovatelů přijelo do Istanbulu v den Chášukdžího vraždy 15 Saúdských Arabů, mezi nimi členové ochranky korunního prince, členové saúdskoarabské tajné služby i forenzní expert. Na saúdském konzulátu v Istanbulu našli kyselinu. Mohla rozpustit tělo novináře číst článek Deník The New York Times v pondělí na svých internetových stránkách napsal, že člen saúdského komanda volal krátce po vraždě svému nadřízenému. Podle deníku mu patrně řekl, ať vyřídí "svému šéfovi", že "mise byla splněna". Deník se odvolává na tři zdroje, které vyslechly nahrávky od turecké tajné služby. Podle amerického deníku je to silný důkaz, že za vraždou stojí lidé z blízkého okolí korunního prince Muhammada bin Salmána, ač na nahrávkách není konkrétní jméno. "Je to docela dobře usvědčující důkaz," citoval deník bývalého člena americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Bruce Riedela. Telefonát o "splněné misi" podle tureckých vyšetřovatelů uskutečnil zřejmě Máhir Abdalazíz Mutrib, který prince často doprovázel na zahraničních cestách jako bodyguard. Novinář Chášukdží žil od loňska v USA a ve svých článcích kritizoval saúdské nejvyšší vedení, včetně korunního prince. Na konzulát v Istanbulu šel koncem září pro doklady, aby se mohl oženit s tureckou snoubenkou. Termín další schůzky mu stanovili na 2. října, kdy už z konzulátu nevyšel. Vražda Chášukdžího vzbudila velké slovní pobouření z řady zemí, ale skoro žádné konkrétní kroky vůči Saúdské Arábii, která je ropnou velmocí a spojencem USA na Blízkém východě.