Všichni mrtví nalezení v kamionu v Británii byli Vietnamci, oznámila policie

Britská policie bez dalších podrobností oznámila, že dokončila identifikaci 39 mrtvých migrantů nalezených na konci října v kamionu poblíž Londýna. Dodala, že už uvědomila jejich rodiny. Vietnamská policie podle agentury Reuters téměř současně informovala, že všichni mrtví byli Vietnamci, kteří pocházeli z šesti různých provincií.

Těla 31 mužů a osmi žen se v chladírenském kontejneru našla 23. října krátce poté, co byl kamion odstaven v průmyslové zóně ve městě Grays východně od britské metropole. V souvislosti s tragickou smrtí migrantů byli v Británii zatčeni dva muži ze Severního Irska, kteří si už před soudem vyslechli obvinění ze zabití 39 osob, z obchodování s lidmi a porušení imigračních zákonů.

Ve Vietnamu bylo zadrženo 11 osob, které čelí podezření z pašování lidí. Dva lidé byli zatčeni v provincii Ha Tinh a devět v provincii Nghe An. Šéf policie v provincii Nghe An uvedl, že jeden ze zatčených, který v minulosti žil na ruském území, organizoval cesty migrantů do Ruska a pomáhal také při jejich následném propašování do Německa, odkud potom pokračovali do dalších zemí.

Identifikace obětí byla složitá kvůli tomu, že u mrtvých bylo nalezeno jen velmi málo dokladů.

Video: V hrabství Essex našli 39 těl