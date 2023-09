Slovenské volby by vyhrál Ficův Směr, ukázal průzkum. Jeho náskok se ale tenčí

Favoritem parlamentních voleb na Slovensku zůstává dva týdny před hlasováním strana Směr-SD bývalého premiéra Roberta Fica, její náskok před konkurencí se ale snižuje. Podle dnes zveřejněných výsledků průzkumu agentury Focus by Ficova formace získala 18,9 procenta hlasů.

Na druhém místě by skončila strana Progresivní Slovensko se ziskem 16,5 procenta. V srpnu přitom činil náskok Směru-SD pět procentních bodů. Do parlamentu by se podle aktuálních voličských preferencí dostalo sedm politických stran.

Třetí místo patří aktuálně stejně jako v minulých průzkumech straně Hlas-SD dalšího expremiéra a někdejšího Ficova spojence Petera Pellegriniho, kterou podobně jako minule i nyní podporuje 14,6 procenta voličů. Právě to, zda se po volbách spojí s Ficem či bude ochoten podpořit Progresivní Slovensko může být podle některých komentátorů klíčové pro budoucí směřování země.

Hnutí Republika, které podobně jako Směr-SD odmítá dodávky zbraní na Ukrajinu, by podle průzkumu získalo osm procent hlasů. Další možný Ficův spojenec, Slovenská národní strana, má nyní podporu 6,4 procenta voličů. Konzervativní Křesťanskodemokratické hnutí by získalo 6,2 procenta hlasů a liberální Svoboda a Solidarita (SaS) by s 5,1 procenta byla těsně nad prahem vstupu do parlamentu. Obě tyto strany jsou považovány spíše za spojence Progresivního Slovenska.

Do jednokomorového zákonodárného sboru by nepronikla koalice Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) bývalého předsedy vlády Igora Matoviče. Ta by získala 6,3 procenta hlasů, uskupení složená z více stran však na Slovensku potřebují minimálně sedm procent.

Nálady voličů v průzkumu ještě neovlivnila Matovičova potyčka s bývalým ministrem vnitra Robertem Kaliňákem, při níž ve středu došlo i na kopance a údery do obličeje. Agentura Focus na objednávku televize Markíza názory mezi slovenskými voliči sbírala od 6. do 13. září.