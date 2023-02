Vítězná CDU chce v Berlíně jednat o nové vládě. Jestli bude mít primátora, není jasné

Konzervativní Křesťanskodemokratická unie (CDU) chce po vyhraných nedělních opakovaných regionálních volbách v Berlíně ještě v pondělí zahájit sondážní rozhovory se sociálními demokraty (SPD) a Zelenými. Agentuře DPA to řekl lídr konzervativců Kai Wegner. Ten již v neděli v projevu ke svým příznivcům prohlásil, že chce v metropoli rychle jednat o vytvoření stabilní vlády.

Zda se Wegnerovi podaří usednout v křesle berlínského primátora, není i přes volební vítězství konzervativců jisté, neboť Zelení zcela otevřeně hovoří o tom, že by chtěli pokračovat v nynější vládní koalici s SPD a postkomunistickou Levicí.

"Je to jasný vládní závazek pro CDU," řekl Wegner o vítězství ve volbách. Pro CDU, která v neděli získala 28,2 procenta hlasů, to je první vítězství v metropoli v regionálních volbách od roku 1999. Wegner rovněž hovořil o tom, že výsledek odráží touhu Berlíňanů po politické změně. To, že Berlíňané hlasovali pro změnu, uznala již v neděli nynější sociálnědemokratická primátorka Franziska Giffeyová.

SPD nakonec po sečtení všech volebních okrsků skončila druhá těsně před třetími Zelenými, se kterými mají po 18,4 procenta hlasů. SPD nakonec svého koaličního partnera překonala o 105 hlasů. Sociální demokraté, které média označují za hlavní poražené, skončili v metropoli s nejhorším výsledkem od 50. let.

Zda se CDU podaří sestavit vládu, zůstává nejasné. Německá média Wegnera ještě před volbami označovala za možného krále bez země, ve které by mohl vládnout. Možné pokračování stávající vlády naznačuje i Giffeyová. Ta v pondělí v rozhlasové stanici RBB-Inforadio hovořila o tom, že pokud sociální demokraté budou schopni vytvořit stabilní vládu, bude nad tím třeba uvažovat. "V konečném důsledku jde o to získat v Poslanecké sněmovně stabilní většinu," řekla. Dodala, že SPD bude ale jednat i s vítězem voleb, tedy s konzervativci.

Jednání s konzervativci přislíbili i Zelení, kteří ale otevřeně říkají, že dávají přednost vládní koalici se sociálními demokraty a Levicí. Levice obdržela 12,2 procenta hlasů. V této podobě pod vedením SPD vládne trojice stran Berlínu nyní.

Do berlínské Poslanecké sněmovny se s 9,1 procenta hlasů dostala i Alternativa pro Německo (AfD), se kterou ale ostatní strany jednat odmítají. CDU označuje tuto stranu jako krajně pravicovou. Naopak liberální svobodní demokraté (FDP) skončili s 4,6 procenta pod pětiprocentní hranicí pro vstup do berlínské Poslanecké sněmovny.

Nedělní volby se v Berlíně konaly z nařízení berlínského ústavního soudu, neboť ty předchozí v září 2021 doprovázely značné chyby a nedostatky. Opakované hlasování bylo podle volební komise bez problémů.

Volební účast v neděli činila 63,1 procenta. V roce 2021, kdy se regionální volby v Berlíně konaly souběžně s těmi celoněmeckými, byla účast 75,4 procenta.