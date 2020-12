Ve volbách v Namibii vyhrál Adolf Hitler. Ovládnout svět nechci, ujišťuje

Namibijec jménem Adolf Hitler Uunona dostal v místních volbách 85 procent hlasů, a zajistil si tak křeslo v radě regionu Oshana. V Namibii, která byla do roku 1920 coby Německá jihozápadní Afrika německou kolonií, nese dodnes mnoho míst a ulic německé názvy.

Jak napsal časopis Newsweek, politik dává přednost jménu Adolf Uunona. Kandidoval jako Adolf H. Uunona a na oficiální změnu jména je podle něj už pozdě, protože "Adolfe" mu říká i jeho žena. Všechny ujišťuje, že o ovládnutí světa nemá zájem.

"Jméno po tom muži mi dal otec. Zřejmě nepochopil, oč Hitlerovi šlo. Když jsem byl dítě, považoval jsem to za naprosto normální jméno. Že si chtěl Hitler podmanit celý svět, jsem pochopil až jako dospívající," řekl Uunona v rozhovoru s německým Bildem.

Politician named Adolf Hitler wins election in Namibia https://t.co/OLH9t7yG5s — Newsweek (@Newsweek) December 3, 2020

Ve volbách kandidoval za Lidovou organizaci Jihozápadní Afriky - Namibie (SWAPO), která dominuje namibijské politice. "To, že se tak jmenuji, neznamená, že si chci podmanit Oshanu ani že toužím ovládnout svět," řekl Uunona.

Členem oblastní rady byl už několik let a loni chválil jednu místní cementárnu za to, že investovala přes milion dolarů na vyslání svých zaměstnanců na školení do Německa. V novém souboji o post radního získal 1196 hlasů, zatímco jeho soupeře volilo jenom 213 lidí.

SWAPO měla od roku 1994 do loňska v parlamentu dvoutřetinovou většinu, ale v nedávných regionálních volbách si pohoršila. Získala jenom 57 procent hlasů, v minulých volbách roku 2015 jich dostala 83 procent.

Po roce 1920 se stala země mandátním územím Společnosti národů pod správou Jihoafrické unie, tedy dnešní Jihoafrické republiky. Jmenovala se tehdy Jihozápadní Afrika a nezávislost získala v roce 1990.

Letos země odmítla německou nabídku odškodnění za tragédii ze začátku 20. století. Němci v letech 1904 až 1908 vyvraždili desítky tisíc příslušníků etnických skupin Hererů a Namaů. Někteří historikové to označují za první genocidu 20. století.

Newsweek píše, že podle nepotvrzených zpráv Německo nabídlo deset milionů eur (264 milionů korun). Namibijský prezident Hage Geingob to ale označil za nepřijatelnou nabídku s tím, že je třeba ji přehodnotit. Jednání stále pokračují a za Německo je vede zvláštní zmocněnec Ruprecht Polenz. Informaci o odmítnutí návrhu na odškodnění nepopřel. "Důležité je, že se stále jedná; jsem optimistický k tomu, že se podaří najít řešení. Německo chce dostát své morální a politické odpovědnosti," řekl.