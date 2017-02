Ve věku 64 let zemřel ruský ambasador při OSN Vitalij Čurkin

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Ve věku 64 let zemřel v pondělí v New Yorku stálý zástupce Ruské federace při OSN Vitalij Čurkin. Oznámilo to ruské ministerstvo zahraničí. Čurkinův zástupce podle agentury AP řekl, že ambasadorovi se v kanceláři náhle udělalo nevolno, proto byl převezen do nemocnice, kde ale zemřel. Ruská média oznámila, že Čurkin podlehl srdečnímu záchvatu. Americkým novinářům činitelé obeznámení se situací řekli, že smrt byla přirozená, nebylo na ní nic neobvyklého. Srdeční nevolnost postihla ruského diplomata v sídle ruské mise v New Yorku, odkud byl v těžkém stavu převezen do městské Presbyteriánské nemocnice.

autor: ČTK