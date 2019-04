Vatikán zahájil vyšetřování zmizení dívky, jejíž otec pracoval pro Jana Pavla II.

Vatikán poprvé zahájil vlastní vyšetřování záhadného zmizení dcery služebníka papeže Jana Pavla II. Emanuely Orlandiové v roce 1983. Podle britského listu The Guardian by mohlo přinést průlom v jednom z nejtemnějších případů v historii tohoto státu.

Patnáctiletá Orlandiová zmizela po hudební výuce v červenci 1983 v Římě. Oficiálně nejsou o jejím zmizení známy žádné konkrétní informace. Rodina dívky dlouhodobě požaduje, aby Vatikán zveřejnil dokumentaci o případu. Podle právní zástupkyně Orlandiových tamní úřady nyní souhlasily, že prošetří hrob na hřbitově ve Vatikánu. Anonymní tip totiž nahlásil, že by vyšetřovatelé měli prozkoumat tamní sochu anděla a směr, kterým ukazuje.

Téměř 40 let starý případ si znovu získal pozornost loni v prosinci, když se při renovaci jedné z budov diplomatického zastoupení Vatikánu v Římě našly dvě sady lidských kostí. Podle předběžných testů se ukázalo, že jedny zřejmě patřily ženě ve věku 30 let. Rodina zmizelé Emanuely si ale chce počkat až na výsledky testů DNA. Podle jedné z teorií vyšetřování byla dívka unesena a byla zadržována proti své vůli několik let. Zdroj italských médií ale tvrdí, že nalezené kosti jsou příliš staré na to, aby souvisely se zmizením Orlandiové.

Osud mladičké Emanuely je už léta předmětem spekulací italských médií. O jejím zmizení vznikla řada teorií; podle jedné z nich za ním stojí mafie, podle jiné pak byla dívka unesena s cílem přimět Itálii k propuštění tureckého teroristy Mehmeta Aliho Agcy, který v roce 1981 na vatikánském Svatopetrském náměstí vážně postřelil tehdejšího papeže Jana Pavla II.