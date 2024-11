Vatikán změní papežské pohřby, trval na tom František. Tři rakve nahradí jen jedna

Vatikán ve středu oznámil vydání nových pravidel pro pohřeb papeže. Uvádí to agentury AP a Reuters. Nové předpisy zjednodušují některé postupy, které se dodržují po úmrtí hlavy katolické církve. Nově nebude papež uložen do tří rakví, jak bývalo zvykem, ale jen do jedné.

Kardinál Diego Ravelli uvedl, že na změnách trval samotný papež František, který žádal o úpravu a zjednodušení ceremoniálu. O nových postupech ostatně František mluvil v rozhovorech s novináři. Nová podoba pohřebních ceremoniálů má vyslat vzkaz, že zemřel "pastýř a Kristův následovník, a ne mocný muž z tohoto světa", uvedl Ravelli. Související Obrazem: Strážce nehybnosti i papež, který odstoupil. Takový byl Benedikt XVI. 29 fotografií Nová pravidla například ruší dlouhou tradici ukládání těla zemřelého papeže do tří rakví - ze zinku, dubu a cypřišového dřeva. Nově by ostatky měly být uloženy do dřevěné rakve se zinkovým vnitřkem. Změnit by se měla i podoba některých obřadů. Papežovo tělo by už nemělo být vystaveno ve svatopetrském chrámu na katafalku, ale v rakvi. Pravidla také upravují možnost, že by papež chtěl být pohřben mimo chrám svatého Petra, což František zmínil v některých rozhovorech. Předchozí úprava papežských pohřbů byla z roku 2000. Nezdá se, že by vydání nového Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, jak se soubor pravidel oficiálně nazývá, reagovalo na bezprostřední potřebu mít k dispozici postupy k uspořádání papežského pohřbu. Osmaosmdesátiletý František i přes některé menší nemoci a stáří vypadá v dobré kondici, shodují se agentury. Poslední "plnohodnotný" papežský pohřeb se konal v roce 2005, když zemřel papež Jan Pavel II. V případě Benedikta XVI., který zemřel v posledním dni roku 2022, se pohřební obřady lišily, protože se jednalo o emeritního papeže. Odpadla tak například celá část ceremonie, která se váže k přechodu moci. Nebyl ani vyhlášen devítidenní smutek.