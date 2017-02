V USA najelo auto do masopustního průvodu, těžce zranilo tři lidi

před 12 minutami

New Orleans - Do masopustního průvodu v americkém státě Alabama v úterý najelo auto. Zranilo celkem 11 lidí, z toho tři těžce, informovala agentura AP. Policie událost vyšetřuje jako nehodu. Před několika dny se tam stal podobný případ, kdy auto rovněž najelo do průvodu. Zraněny byly skoro tři desítky lidí.

Úterní případ se stal ve městě Gulf Shores. Vozidlo tam jelo jako součást procesí, když náhle rychleji popojelo vpřed a najelo do houfu lidí. Mluvčí policie Grant Brown sdělil, že nic nenasvědčuje tomu, že by srážka byla něčím jiným než "hrozivou nehodou".

O víkendu se staly podobné incidenty v Německu, Británii a v americkém New Orleansu. V německém Heidelbergu zemřel jeden člověk a další dva byli zraněni na pěší zóně, kam v sobotu vjel řidič, který byl podle některých médií psychicky labilní.

Terčem patrně opilého řidiče se pak stal sobotní masopustní průvod v New Orleansu, kde bylo zraněno 28 lidí. Dalších pět lidí zranil v neděli automobil v Londýně, jehož řidič z neznámých příčin vyjel z vozovky. Ani v jednom případě podle úřadů nešlo o teroristický čin.