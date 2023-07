Je čas otevřít oči. To zásadní na sebe Rusko prozradilo až po "puči", říká odborník

Je zásadní uvědomit si, jaký v Rusku panuje absolutní právní a politický nihilismus, říká rusista Tomáš Glanc k povstání Wagnerovy armády minulý víkend. Podle něj je jednání vůdce wagnerovců Jevgenije Prigožina důkazem, že se pohybujeme ve světě organizované kriminality.

Rusista v rozhovoru zmiňuje také to, že neexistuje žádná instance, která by zjevné zločiny označila za zločiny, pokud to není v souladu se schématem propagandy. "Představte si, že v jakémkoliv státě někdo sestřelí šest vrtulníků a zabije řadu lidí, jen tak mimochodem, a za několik dní je zproštěn jakéhokoliv podezření ze spáchání trestného činu," říká Glanc a doplňuje, že propaganda není jen označení určitého politického vyprávění, ale úplně jiný systém zacházení s jazykem a skutečnostmi, ve kterých žijeme.

Situace s wagnerovci rozhodila i samotného Vladimira Putina. Podle Glance je ale naivní si prezidenta Ruské federace představovat jako někoho, kdo má absolutní moc a nemusí se ohlížet na nic a na nikoho. "To je obraz, který by rádi vytvořili někteří aktéři a pozorovatelé, ale to jistě tak není. Je to hra s mnoha ohni a s mnoha partnery," uzavírá rusista.

Celý rozhovor si můžete pustit níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:35-3:38 Jak by rusista Tomáš Glanc pojmenoval situaci, která se o víkendu odehrála v Rusku?

3:38-9:50 O možných motivacích vůdce wagnerovců Jevgenije Prigožina a o tom, proč otočili a stáhli se.

9:50-13:54 Můžeme říct, čím běloruský prezident Alexandr Lukašenko situaci zvrátil? Jakou reakci lze očekávat od Vladimira Putina?

13:54-16:40 Má teď Putin v Rusku reputační problém?

16:40-20:23 Proč se situace, která o víkendu nastala, nedala předpovídat a je možné, že se v budoucnu zopakuje něco podobného?

20:23-24:21 Blížíme se podle Glance ke konci putinovského Ruska?