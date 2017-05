V Libyi by mohlo skončit dvouvládí, rivalové oznámili spolupráci

AKTUALIZOVÁNO před 41 minutami

Dva hlavní protagonisté konfliktu v Libyi, generál Chalífa Haftar a premiér Faíz Sarrádž, začnou spolupracovat na vyvedení země z krize. Podle agentury AFP to vyplývá z jejich středečních prohlášení navazujících na úterní schůzku. Za Haftarem stojí kabinet na východě Libye, který až dosud neuznával Sarrádžovu vládu v Tripolisu podporovanou OSN. V Libyi by tak mohlo skončit dvouvládí, které přispívá k nestabilitě země, odkud vyplouvá většina afrických migrantů do Evropy. Haftar a Sarrádž spolu v úterý jednali v Abú Zabí, poprvé od začátku loňského roku. V metropoli Spojených arabských emirátů se dohodli na spolupráci v boji proti terorismu a ukončení "utrpení Libyjců".

Pokračujte dál