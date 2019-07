V Izraeli naměřili nejvyšší teplotu za 71 let, bylo 49,9 stupně

Izrael trápí nezvyklá vedra, kvůli nimž se mimo jiné šíří lesní požáry. Ve středu naměřili tamní meteorologové na jižním pobřeží Mrtvého moře nejvyšší teplotu od vzniku státu Izrael v roce 1948, teploměr tam ukázal 49,9 stupně Celsia. Informovala o tom dnes agentura AFP. Kvůli vedrům ošetřili ve středu izraelští záchranáři na 150 lidí, uvedl deník The Times of Israel.

Nejvyšší teplota v Izraeli za 71 let byla ve středu naměřena v místě poblíž biblické Sodomy na jižním pobřeží Mrtvého moře, uvedli izraelští meteorologové v prohlášení. Deník The Times of Israel v této souvislosti napsal, že nejvyšší zaznamenaná teplota v oblasti dnešního Izraele byla naměřena na severu údolí řeky Jordán v roce 1942 a dosahovala 54 stupňů Celsia.

Také v Tel Avivu naměřili ve středu vysoké teploty (40 stupňů), v Jeruzalémě vystoupaly teploty na 38 stupňů z pondělních 28.

Vysoké teploty a sucho komplikují hasičům boj s lesními požáry, které se ve střední části Izraele začaly výrazně šířit ve středu. Několik stovek lidí bylo kvůli nim evakuováno.

Vedra v Izraeli trvala i dnes, pokles teplot tam očekávají meteorologové o víkendu.