V Číně houstne atmosféra. Si Ťin-pching čelil na tajném jednání nevídané kritice

Každoroční srpnové setkání vedení čínské komunistické strany s jeho předchůdci předznamenává začátek období, po kterém odjíždí politici na dovolené. Pro čínského prezidenta Si Ťin-pchinga ale letošní volno nezačalo příznivě. Vysloužilí soudruzi mu vyčetli, jakým směrem se země ubírá.

Stejně jako v předchozích letech se současné i předchozí vedení strany setkalo v plážovém resortu Pej-taj-che na severozápadě Číny. Termín, kdy vrcholné jednání proběhne, je stejně jako jeho obsah tajný. Diskuse by měly být neformální a probíhat v uvolněné atmosféře.

Letošní sněm čínských aparátčíků ale přátelský nebyl, píše japonský list Nikkei Asia, který z neveřejného jednání získal informace. Bývalí komunističtí politici vystoupili s výtkou k prezidentu Si Ťin-pchingovi. Nelíbil se jim ani způsob, jakým se staví k problémům Číny.

"Pokud bude politický, ekonomický a sociální chaos pokračovat, aniž byste přijali efektivní protiopatření, může přijít strana o veřejnou podporu. To by mohlo ohrozit její vládu," cituje nejdůležitější bod jejich argumentu japonský deník. "Nemůžeme si dovolit další nepokoje," zaznělo údajně.

Čína se od začátku pandemie koronaviru potýká s ekonomickými problémy. Realitní trh upadá a nezaměstnanost mladých je tak vysoká, že vláda při dosažení dvacetiprocentní hranice přestala statistiku zveřejňovat. Zahraniční investoři ze země ve velkém odchází a hospodářství je na tom podobně jako v 70. letech, než byly představeny reformy, které z Číny udělaly druhou největší ekonomiku světa. Zároveň probíhají i změny v nejvyšším vedení strany - bez vysvětlení byl letos odstraněn ministr zahraničí i dva generálové, kteří měli na starosti jaderný program.

"Je velmi ojedinělé, aby bývalí lídři strany otevřeně pokárali současného generálního tajemníka," hodnotí pro Aktuálně.cz tchajwanská novinářka Chai Ssu-chia, která byla deset let zpravodajkou tchajwanské zpravodajské agentury Central News Agency v Číně.

Nečekaná kritika

Přestože kritika současného vedení a návrhy na zlepšení přicházely od vysloužilých čínských komunistických politiků už dříve, zdroje přítomné na jednání japonskému deníku řekly, že tímto způsobem Siho nikdy nikdo dřív nezkritizoval. S výraznějším odporem se ani nepočítalo, protože největší kritik prezidenta a zároveň jeho předchůdce Chu Ťin-tchao se jednání neúčastnil. Na žádné politické akci se neobjevil od sjezdu Komunistické strany Číny v říjnu 2022, kdy byl za přítomnosti kamer vyveden z jednacího sálu.

Roli hrají také Siho změny ve vedení strany, kam dosadil sobě loajální politiky. "Prostor pro to, aby starší lídři vyjádřili své myšlenky, se zmenšil," uvedl ještě před setkáním pro agenturu Reuters čínský odborník, který si nepřál být jmenován. "Účinně tím snížil vliv kolektivního vedení, jakým je právě konference v Pej-tai-che," dodává novinářka Chai.

Vysloužilí čínští komunisté si proto své argumenty pečlivě připravili a před cestou na pobřeží na utajené jednání jim dali vhodnou formu.

V čele skupiny měl být vlivný čínský komunista Ceng Čching-chung, bývalý viceprezident a jeden z nejbližších poradců loni zesnulého bývalého prezidenta Ťianga Ce-mina. Tchajwanská reportérka Chai Ssu-chia o něm mluví jako o nepravděpodobném kritikovi Si Ťin-pchinga, protože před lety hrál významnou roli v jeho politickém vzestupu.

Přesto se nedomnívá, že by výtky mohly prezidenta ohrozit. "I pokud by starší členové strany něco Si Ťin-pchingovi vytkli, tak vzhledem k tomu, jaké změny zavedl, jednoduše nemají dostatek moci na to, aby mohli výrazně ovlivnit jeho postavení," usuzuje Chai.

Jestli budou následkům čelit vysloužilí politici, zatím není jasné. Bývalý premiér Li Kche-čchiang, který patří mezi nespokojence a letos v březnu byl ve své funkci nahrazen, se pár dní po setkání objevil na veřejné akci. Na videích šířených na sociálních sítích je slyšet, jak ho běžní lidé oslovují jako premiéra a nadšeně oblíbeného politika vítají. Později však byla tato videa z čínského internetu smazána.

Frustrovaný Si

Čínský prezident kritiku údajně nevzal příliš dobře a postěžoval si svým nejbližším spolupracovníkům, že je frustrovaný. "Všechny problémy způsobené třemi předchozími lídry dopadají na moje ramena," údajně prohlásil a kromě dvou jmenovaných bývalých prezidentů zmínil i Teng Siao-pchinga, který stál za přelomovými ekonomickými reformami.

"Strávil jsem posledních deset let tím, že jsem se je snažil vyřešit, ale pořád se to nepovedlo. Můžete mě z toho vinit?" dodal. Odpovědnost za řešení problémů následně přehodil na své spolupracovníky, které do vysokých pozic sám dosadil.

To měl být i důvod, proč premiér Li Čchiang jel místo prezidenta na summit největších ekonomik světa G20. Si Ťin-pching ho vynechal vůbec poprvé.

