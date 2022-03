Karty nefungují, jídlo stojí i dvojnásobek. Novinář z Moskvy popisuje život Rusů

Život Rusů z velkých měst se v posledních týdnech radikálně změnil. Západní životní styl je pro ně už minulostí. Pro chudší Rusy z venkova se ale tolik věcí nezměnilo. Postupně se sice zdražuje, ale míra inflace zatím není taková, aby si uvědomili, že něco není v pořádku, uvádí pro Aktuálně.cz Jiří Just, novinář žijící v Moskvě.

Útok na Ukrajinu: novinář Jiří Just o tom, jak se změnil život Rusů po invazi | Video: Kristýna Pružinová, Jakub Zuzánek

Základní potraviny podle odhadu Justa v posledních dnech v Rusku zdražily přibližně o 15 procent. Pomalu se zvyšují i ceny služeb, benzinu a energií. "Nejvíc jsem to například zaznamenal při nákupu kuřete, jehož cena vzrostla dvojnásobně," komentuje publicista, který v Rusku žije 15 let.

Zákazníci nyní v Moskvě pořídí celé kuře v přepočtu přibližně za 150 korun. Před zdražováním stálo asi 70 korun. "Z českého pohledu se to může zdát jako mírné zdražení. Ale když vezmeme v potaz, že průměrný plat v Rusku je přibližně 35 až 40 tisíc rublů, čili 10 tisíc korun, tak to je opravdu solidní nárůst," uvádí Just.

V ulicích Moskvy nyní podle něj panuje napětí, které je spojené s invazí na Ukrajinu. "Lidé si v metru čtou převážně informace o válce," říká novinář. "Samozřejmě je to bohužel většinou propaganda. Ale nicméně to znamená, že válka je už součástí moskevské společnosti," podotýká.

Podívejte se na video v úvodu článku, kde Just také zmiňuje, zda Rusku hrozí ještě v letošním roce bankrot nebo jak vypadají v současnosti ruská kina.