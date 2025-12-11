Zahraničí

USA zavádějí víza pro bohaté. Nová „zlatá karta“ stojí jeden milion dolarů

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zahájila nový vízový program "zlatá karta" pro zájemce o dlouhodobý pobyt v zemi nebo o americké občanství, kteří si ho můžou koupit za jeden milion dolarů (zhruba 22 milionu Kč). Informovaly o tom tiskové agentury.
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump. | Foto: Reuters

Zažádat o kartu lze na speciálních webových stránkách, kde si žadatelé mohou připlatit 15 tisíc dolarů (311 tisíc Kč) za rychlejší vyřízení žádosti, píše agentura Reuters. Pro firmy, které chtějí Trumpovy zlaté karty zakoupit pro své zaměstnance, je cena o polovinu dražší.

Související

USA zabavily u Venezuely tanker. Washington stupňuje tlak na Madurovu vládu

Donald Trump, USA, prezident

"Osoba, která na konci (vízového) procesu, darovala jeden milion dolarů Spojeným státům, je pro zemi významným přínosem," stojí podle listu The New York Times na stránkách Trumpcard.gov. "Mohou investovat do Ameriky. A my budeme pokračovat v budování nejlepší ekonomiky na světě" nebo "Myslím, že lidé budou přicházet do Ameriky, protože budou žít v nejskvělejší zemi na světě" jsou jedny z dalších prohlášení, které si lze na stránkách přečíst.

Zlaté karty mají nahradit současný vízový program EB-5, který americký kongres schválil v roce 1990 a který je určený investorům či bohatým lidem, píše agentura AP. Tito lidé získávají takzvanou zelenou kartu, pomocí níž mohou trvale přesídlit do USA. "Je to vlastně zelená karta, jen o dost lepší. Mnohem mocnější a silnější," řekl Trump ve středu novinářům v Bílém domě. "Tato cesta je obtížná. Musejí to být opravdu skvělí lidé," dovysvětlil.

Lákadlo na investory

O zlatou kartu si podle amerického ministra obchodu Howard Lutnick požádalo v předregistraci zhruba 10 000 lidí a ministr očekává další zájemce. "Myslím, že časem, víte, prodáme tisíce těchto karet a vyděláme miliardy a miliardy dolarů," řekl Reuters.

Podle Lutnicka vydělávají současní držitelé zelených karet méně peněz než průměrný Američan a častěji tak oni nebo jejich příbuzní pobírají sociální dávku a Trump to podle něho chce změnit. "Takže, stejná víza, ale nyní s těmi nejlepšími lidmi," řekl AP a upřesnil, že firmy budou moct koupit více karet, ale každý zaměstnanec bude moct vlastnit pouze jednu.

Související

USA zpřísnily víza pro ověřovatele faktů. Organizace mluví o útoku na svobodu slova

USA vízum welcome letiště

Podobné vízové programy, které mají přilákat investory, nejsou ve světě ničím neobvyklým, píše AP. Víza pro bohaté nabízejí také Británie, Španělsko, Řecko, Malta, Austrálie, Kanada nebo Itálie. Americké firmy pak podle Trumpa "budou velmi šťastné". Mezi uchazeči by totiž mohli být čínští, indičtí a francouzští absolventi amerických škol, myslí si podle AP prezident Spojených států.

 
Mohlo by vás zajímat

Ukrajina podnikla jeden z největších útoků na ruské cíle. Moskevská letiště stála

Ukrajina podnikla jeden z největších útoků na ruské cíle. Moskevská letiště stála

“Nemůžeme to udělat.” Ukrajinec popsal drsnou taktiku stojící za úspěchem ruské elity

“Nemůžeme to udělat.” Ukrajinec popsal drsnou taktiku stojící za úspěchem ruské elity
3:19

USA zabavily u Venezuely tanker. Washington stupňuje tlak na Madurovu vládu

USA zabavily u Venezuely tanker. Washington stupňuje tlak na Madurovu vládu

Eurovize pod tlakem. Kvůli Izraeli už odstoupilo pět zemí, nejnověji Island

Eurovize pod tlakem. Kvůli Izraeli už odstoupilo pět zemí, nejnověji Island
zahraničí Aktuálně.cz Obsah USA Donald Trump migrace vízum

Právě se děje

Aktualizováno před 46 minutami
"Zabiju tě." Anděl hor se pomstil, soupeři řekl, kde zaútočí. Pak vypukla apokalypsa

"Zabiju tě." Anděl hor se pomstil, soupeři řekl, kde zaútočí. Pak vypukla apokalypsa

Od narození Lucemburčana Charlyho Gaula uplynulo na začátku tohoto týdne 93 let.
před 47 minutami
V Česku bude do konce týdne převážně zataženo, v pátek se ochladí

V Česku bude do konce týdne převážně zataženo, v pátek se ochladí

Teploty ve čtvrtek ještě vystoupají i přes deset stupňů Celsia, pak se začne ochlazovat a o víkendu může v noci i mrznout.
před 48 minutami

„Je to v tónu mého hlasu.“ Mia ze Zrádců přiznala, kdy jako policistka podléhá smutku

„Je to v tónu mého hlasu.“ Mia ze Zrádců přiznala, kdy jako policistka podléhá smutku
30:37
před 1 hodinou
USA zavádějí víza pro bohaté. Nová „zlatá karta“ stojí jeden milion dolarů

USA zavádějí víza pro bohaté. Nová „zlatá karta“ stojí jeden milion dolarů

Zlaté karty mají nahradit současný vízový program EB-5, který americký kongres schválil v roce 1990.
Aktualizováno před 2 hodinami
Ukrajina podnikla jeden z největších útoků na ruské cíle. Moskevská letiště stála

ŽIVĚ
Ukrajina podnikla jeden z největších útoků na ruské cíle. Moskevská letiště stála

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 2 hodinami
Babiš poprvé jako premiér v Bruselu, bude jednat s von der Leyenovou a Costou

ŽIVĚ
Babiš poprvé jako premiér v Bruselu, bude jednat s von der Leyenovou a Costou

Aktuální dění na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 2 hodinami
"Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší." Posel na hranici temnoty nese český vzkaz

"Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší." Posel na hranici temnoty nese český vzkaz

V roce 1977 odstartoval Voyager 1. Americká sonda s výpočetní technikou slabší než dnešní kalkulačka příští rok překoná důležitý milník.
Další zprávy