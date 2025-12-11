USA zavádějí víza pro bohaté. Nová „zlatá karta“ stojí jeden milion dolarů

Zažádat o kartu lze na speciálních webových stránkách, kde si žadatelé mohou připlatit 15 tisíc dolarů (311 tisíc Kč) za rychlejší vyřízení žádosti, píše agentura Reuters. Pro firmy, které chtějí Trumpovy zlaté karty zakoupit pro své zaměstnance, je cena o polovinu dražší.
"Osoba, která na konci (vízového) procesu, darovala jeden milion dolarů Spojeným státům, je pro zemi významným přínosem," stojí podle listu The New York Times na stránkách Trumpcard.gov. "Mohou investovat do Ameriky. A my budeme pokračovat v budování nejlepší ekonomiky na světě" nebo "Myslím, že lidé budou přicházet do Ameriky, protože budou žít v nejskvělejší zemi na světě" jsou jedny z dalších prohlášení, které si lze na stránkách přečíst.
Zlaté karty mají nahradit současný vízový program EB-5, který americký kongres schválil v roce 1990 a který je určený investorům či bohatým lidem, píše agentura AP. Tito lidé získávají takzvanou zelenou kartu, pomocí níž mohou trvale přesídlit do USA. "Je to vlastně zelená karta, jen o dost lepší. Mnohem mocnější a silnější," řekl Trump ve středu novinářům v Bílém domě. "Tato cesta je obtížná. Musejí to být opravdu skvělí lidé," dovysvětlil.
Lákadlo na investory
O zlatou kartu si podle amerického ministra obchodu Howard Lutnick požádalo v předregistraci zhruba 10 000 lidí a ministr očekává další zájemce. "Myslím, že časem, víte, prodáme tisíce těchto karet a vyděláme miliardy a miliardy dolarů," řekl Reuters.
Podle Lutnicka vydělávají současní držitelé zelených karet méně peněz než průměrný Američan a častěji tak oni nebo jejich příbuzní pobírají sociální dávku a Trump to podle něho chce změnit. "Takže, stejná víza, ale nyní s těmi nejlepšími lidmi," řekl AP a upřesnil, že firmy budou moct koupit více karet, ale každý zaměstnanec bude moct vlastnit pouze jednu.
Podobné vízové programy, které mají přilákat investory, nejsou ve světě ničím neobvyklým, píše AP. Víza pro bohaté nabízejí také Británie, Španělsko, Řecko, Malta, Austrálie, Kanada nebo Itálie. Americké firmy pak podle Trumpa "budou velmi šťastné". Mezi uchazeči by totiž mohli být čínští, indičtí a francouzští absolventi amerických škol, myslí si podle AP prezident Spojených států.