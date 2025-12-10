Zahraničí

USA zabavily u Venezuely tanker. Washington stupňuje tlak na Madurovu vládu

před 2 hodinami
Spojené státy zabavily u pobřeží Venezuely tanker. Ve středu večer to prohlásil americký prezident Donald Trump. Potvrdil tak zprávu agentury Reuters, podle které se dá očekávat další nárůst napětí mezi Washingtonem a Caracasem. Spojené státy zvýšily v Karibiku svou vojenskou přítomnost a od září útočí na plavidla, která podle Američanů slouží k přepravě drog.
Americký prezident Donald Trump
Americký prezident Donald Trump | Foto: Reuters

"Právě jsme u venezuelských břehů zabavili tanker," řekl Trump novinářům. Podle něj se jedná o "hodně velkou loď", podrobnosti ale nesdělil. "Dějí se další věci, dozvíte se to později," řekl novinářům.

Spojené státy v posledních měsících zvyšují tlak na Venezuelu a její vládu. U venezuelských břehů americké námořnictvo zničilo několik plavidel, které podle USA sloužily k přepravě drog. Americké úřady pak prohlásily za teroristickou organizaci Kartel sluncí, který podle Washingtonu vede venezuelský prezident Nicolás Maduro. Trump uvedl, že by Spojené státy mohly zaútočit na drogové kartely na venezuelské území. V listopadu telefonicky hovořil s Madurem a podle tisku ho vyzval, aby rezignoval a odešel ze země.

