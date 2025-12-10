Zahraničí

USA zpřísnily víza pro ověřovatele faktů. Organizace mluví o útoku na svobodu slova

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Mezinárodní síť IFCN, která sdružuje na 170 organizací zabývajících se ověřováním pravosti informací, vyjádřila hluboké znepokojení ohledně restrikcí při udělování amerických víz. Americké ministerstvo zahraničí totiž nařídilo konzulátům, aby neudělovaly dlouhodobá víza lidem, kteří se zabývají ověřováním informací v tisku či moderací obsahů na sociálních sítích, uvedla ve středu agentura AFP.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Reuters

Podle stanice NPR či agentury Reuters ministerstvo konzuláty vyzvalo, aby prověřovaly při udělování pracovních víz pro vysoce kvalifikované žadatele, zda se věnovali aktivitám, jako jsou ověřování výroků v médiích či moderování obsahů na sociálních sítích. Tito lidé se totiž mohli dopouštět cenzury či potírání svobod chráněných americkou ústavou, mezi kterými je i svoboda slova. V takovém případě by podle instrukcí ministerstva měli konzulární pracovníci žádosti o udělení víza zamítnout.

"Ověřování faktů je novinařina. Tato činnost posiluje veřejnou debatu, necenzuruje ji," uvedla IFCN. Podle ní ověřování informací spadá pod první dodatek americké ústavy, který chrání svobodu slova.

Americké ministerstvo zahraničí nechtělo dokument rozeslaný konzulátům komentovat. Nejmenovaný představitel ministerstva však řekl, že současná administrativa prezidenta Donalda Trumpa "chrání svobodu slova Američanů". "V minulosti se stal obětí tohoto zneužití sám prezident, když mu provozovatelé sociálních sítích uzavřeli účty," uvedl představitel. K takovému kroku přistoupili provozovatelé sociální sítí Twitter a Facebook po útoku Trumpových příznivců na sídlo amerického Kongresu 6. ledna 2021.

 
