USA zablokovaly výzvu k nezávislému vyšetření násilí v Pásmu Gazy

před 33 minutami

V Gaze zahynulo během pondělí na šest desítek Palestinců.

New York - Spojené státy zablokovaly přijetí prohlášení Rady bezpečnosti OSN, které vyzývalo k nezávislému vyšetření pondělního násilí na hranicích Pásma Gazy. S odvoláním na diplomatické zdroje o tom dnes informovaly agentury AFP a DPA. Při střetech s izraelskými vojáky na hranici Izraele a Pásma Gazy v pondělí zahynulo 58 Palestinců.

Mezi členy Rady bezpečnosti OSN koloval v pondělí návrh společného prohlášení k násilí na hranici Izraele a Pásma Gazy, ve kterém byla obsažena i výzva k "nezávislému a transparentnímu" vyšetření střetů. Podle diplomatických zdrojů agentur AFP a DPA ale přijetí tohoto prohlášení zablokovaly Spojené státy.

Rada bezpečnosti OSN by se dnes měla na žádost Kuvajtu mimořádně sejít kvůli situaci, která nastala v souvislosti s pondělním přesunutím velvyslanectví Spojených států z Tel Avivu do Jeruzaléma. Vyslechnout by si RB měla mimo jiné koordinátora OSN pro izraelsko-palestinský mírový proces Nikolaje Mladenova.

Při střetech Palestinců s izraelskými vojáky na hranici Pásma Gazy zahynulo podle palestinských úřadů v pondělí 58 Palestinců. Více než 2770 jich bylo zraněno, každý druhý zraněný utrpěl střelné poranění. Pondělí bylo dnem s největším počtem obětí od války mezi radikálním palestinským hnutím Hamás a židovským státem v roce 2014.

Bílý dům v pondělí uvedl, že zodpovědnost za smrt více než pěti desítek lidí nese hnutí Hamás, které v Pásmu Gazy vládne. Podle mluvčího Raje Shaha proto není nutné vyzývat Izrael ke zdrženlivosti.

Jeruzalém je nejožehavějším bodem izraelsko-palestinského konfliktu. Palestinci chtějí jako svou metropoli převážně arabsky mluvící východní část města, kterou Izrael obsadil v roce 1967 a později anektoval. Izraelská vláda ale považuje Jeruzalém za nedělitelné hlavního město židovského státu.