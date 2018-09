USA chtějí dokončit denuklearizaci KLDR do ledna 2021, řekl Pompeo

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo přivítal "významné závazky", které na sebe vzala Severní Korea na dnešním vnitrokorejském summitu v Pchjongjangu.

Washington - Jednání Spojených států se Severní Koreou, jehož cílem je skoncovat s jaderným programem Pchjongjangu, skončí do ledna 2021. Prohlásil to americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Se svým severokorejským protějškem se chce příští týden setkat v New Yorku na okraj schůze Valného shromáždění OSN.

"Spojené státy jsou připraveny okamžitě zahájit jednání o změně vztahů s KLDR. Dnes ráno jsem pozval svého kolegu, ministra zahraničí Ri Jong-hoa, k jednání příští týden v New Yorku," uvedl Pompeo v prohlášení. USA podle něj rovněž vyzvaly zástupce KLDR, aby se s novým americkým zmocněncem pro Severní Koreu Stephenem Biegunem setkali co nejdříve ve Vídni.

Pompeo v prohlášení přivítal "významné závazky", které na sebe vzala Severní Korea na středečním vnitrokorejském summitu v Pchjongjangu. Ocenil zejména, že vůdci Severní a Jižní Koreje potvrdili závazek úplné denuklearizace Korejského poloostrova.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un při setkání s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem slíbil, že KLDR za účasti mezinárodních expertů trvale rozebere zkušební středisko raketových motorů a odpalovací rampu Sohe na západě země. Severní Korea je ochotna učinit i další kroky, jako je trvalá demontáž hlavního severokorejského jaderného komplexu v Jongbjonu, pokud Spojené státy podniknou příslušná opatření, řekl Kim.

Podle Pompea nadcházející jednání představitelů USA a KLDR odstartuje rozhovory o "změně vzájemných vztahů prostřednictvím rychlé denuklearizace, která musí být dokončena do ledna 2021," tedy do ukončení nynějšího mandátu prezidenta Donalda Trumpa.