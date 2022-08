Zdravotní zázrak, vymýtili jsme covid, chvástala se KLDR. Teď případů dál přibývá

Před dvěma týdny Severní Korea oznámila vítězství nad koronavirem a hovořila v té souvislosti o "globálním zdravotním zázraku". Nyní se ale ukazuje, že údajná výhra rozhodně nebyla definitivní. U hranic s Čínou mají podle úřadů čtyři lidé horečku, kterou mohl způsobit covid-19.

Koronavirus se Severní Koreji dlouho vyhýbal - nebo alespoň to tvrdila zdejší komunistická vláda. Epidemii nakažlivé varianty omikron úřady přiznaly až letos v květnu. Oznámily, že z 26 milionů obyvatel KLDR trpí 4,8 milionu horečkou.

Nové možné případy objevili zdravotníci tento týden na hranicích s Čínou. Než další testy ukážou, zda jde skutečně o koronavirus, je oblast v karanténě. Zároveň byli do regionu povoláni "talentovaní epidemiologové, virologové a experti na testování", aby vytrasovali možné další nakažené. Ti budou pod striktním zdravotním dohledem, cituje z prohlášení severokorejských úřadů stanice Al-Džazíra.

Onemocnět covidem měl již dříve i sám vůdce KLDR Kim Čong-un, jak naznačila v projevu jeho sestra Kim Jo-čong. "I když byl vážně nemocný s vysokou horečkou, nemohl si ani na chvíli lehnout, jelikož myslel na lidi, o které se musí starat až do konce protiepidemické války," prohlásila na jednání, na kterém se podle zveřejněného videa mnoho lidí rozplakalo.

Nemoci covid-19, kterou Pchjongjang a státní média často nazývají jako horečku nebo zhoubnou epidemii, podle oficiálního vyjádření podlehlo 74 lidí. Údaje však nelze nezávisle ověřit. Vítězství nad covidem Kim Čong-un ohlásil 10. srpna. Režim v nejuzavřenější zemi světa toho prý docílil díky lockdownům, intenzivním lékařským prohlídkám a "výhodnému socialistickému systému korejského typu", cituje z prohlášení vlády stanice CNN.

Severokorejci na doporučení úřadů s "horečkou" bojovali pomocí tradiční medicíny - pili bylinné čaje z vrbového listí nebo zimolezu, kloktali slanou vodu, pořádně větrali nebo používali antibiotika a léky proti bolesti, uvedla agentura AP.

Severokorejský režim má i vlastní vysvětlení, jak se virus do země dostal - prý pomocí propagandistických letáků namířených proti vládě, které z Jižní Koreji poslali aktivisté. "Vymýtili jsme virus, který šířili jihokorejští šmejdi. Musíme proti nim tvrdě bojovat. Už jsme zvažovali různé plány, ale naše odveta musí být smrtící," uvedla diktátorova sestra Kim Jo-čong. Jižní Korea označila tuto verzi za "nevědeckou".

Čas soustředit se na něco jiného

Tvrzení severokorejské vlády týkající se covidu zpochybňují experti i Světová zdravotnická organizace, rozporují mimo jiné fakt, že se Pchjongjangu povedlo vir vymýtit, i údajný počet zemřelých. Shin Young-Jeon z lékařské univerzity v jihokorejském Soulu, se kterým mluvila britská stanice BBC, se domnívá, že pravděpodobnější než pár desítek obětí je, že v zemi během pandemie zemřelo kolem 50 tisíc lidí. Severní Korea má jedno z nejhorších zdravotnictví na světě a omezené kapacity testování.

Proti severokorejské verzi hovoří i dovoz zdravotnictvích pomůcek z Číny - zatímco v červnu země objednala 17 tisíc roušek, v červenci už to bylo 1,23 milionu, píše CNN. Režim zároveň od svého souseda v červenci dostal 15 tisíc párů zdravotnických rukavic.

"Ohlášený konec covidu v Severní Koreji neznamená, že se nemoci zbavili," domnívá se konzultant Christopher Green zabývající se Korejským poloostrovem. "Jenom potřebovali přesunout pozornost na něco jiného," dodává pro CNN.

Oním novým tématem by podle odborníků mohlo být testování jaderných zbraní, které režim naposledy zkoušel v roce 2017. Pokud by ke zkoušce došlo nyní, časově by se překrývala s velkým společným vojenským cvičením Jižní Koreji se Spojenými státy, které začalo před pár dny.

Video: Sestra severokorejského vůdce Kim Jo-čong obvinila v projevu jihokorejské aktivisty ze zanesení koronaviru na území KLDR