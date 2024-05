Teď už musí do bojů i ti, kteří nechtějí, popisuje elitní ukrajinský velitel

Velkou ruskou agresi jsem očekával, dávno jsem tak upozorňoval na to, že se Ukrajina musí připravit a vyzbrojit, říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz elitní ukrajinský velitel Bohdan Matkivskyj. Byl jedním z prvních dobrovolníků, kteří odešli na jaře 2014 bojovat na Donbas proti Rusům a proruským separatistům, působil také jako poslanec a od začátku invaze předloni v únoru opět válčí na frontě.

Matkivskyj v rozhovoru popisuje, že předválečný život je pro něj už něco vzdáleného, na co zbyly jen vzpomínky. "Od začátku invaze jsem první týdny bránil Kyjev, pak jsme se přesunul na východ, kde jsem bojoval na mnoha místech fronty. Od února 2022 jako kdybych trochu zapomněl na svůj dřívější život. Teď žiji pro armádu, pro vojsko, pro vítězství. To datum je pro mě velký předěl a dělicí čára," líčí velitel národní gardy.

Matkivskyj dávno upozorňoval, že se Ukrajina musí připravit a vyzbrojit, protože se jednoho dne stane to, co se stalo 24. února 2022. "Patřil jsem k těm, kteří očekávali velkou ruskou agresi, ale musím říci, že jsem nečekal útok na Kyjev," dodává.

Situace před deseti lety, kdy vypukl konflikt na Donbase na východě Ukrajiny, a dnes je podle něj úplně jiná. Teď je nepřítel mnohem silnější a větší, tvrdí. "Válka je tvrdší, každý člověk na sebe musí brát více zodpovědnosti," vypráví pro Aktuálně.cz důstojník. Rozhovor vedený přes sociální síť Telegram se musel několikrát odložit, protože se Matkivskyj nemohl připojit kvůli přesunu na frontě nebo přímo kvůli bojům.

Bohdan Matkivskyj Elitní ukrajinský velitel Během protestů na kyjevském náměstí Majdan v roce 2013 působil jako velitel obranných oddílů demonstrantů.

Později se stal velitelem jednoho z pluků Národní gardy, v níž bojovali dobrovolníci v roce 2014 na Donbase.

V letech 2014 až 2019 byl zároveň poslancem ukrajinského parlamentu za stranu Občanská pozice.

Od začátku ruské agrese v únoru 2022 bojoval a nadále bojuje na mnoha úsecích fronty.

Narodil se v roce 1980 v Truskavci nedaleko Lvova. Foto: Facebook Bohdana Matkivského

Ukrajinský velitel oceňuje pomoc Spojených států ve výši 61 miliard dolarů (více než 1,4 bilionu korun) a tvrdí, že nová munice a vojenská technika umožní jeho mužům lépe čelit okupantům. Jen ho mrzí, že museli Ukrajinci tak dlouho čekat. "Americká pomoc je velká změna. Bohužel jsme na ni ale museli čekat asi pět měsíců. Za tu dobu nepřítel postoupil a mnoho našich vojáků zahynulo," říká. Pomoc několik měsíců blokovalo republikánské vedení americké Sněmovny reprezentantů.

Rusové v únoru dobyli Avdijivku a následně i několik vesnic v její blízkosti. Od začátku roku zřejmě získali na východě země území o rozloze větší než pět set kilometrů čtverečních. Veterán a jeden z prvních dobrovolníků Matkivskyj dodává, že Ukrajina se už nyní nemůže spoléhat jen na dobrovolníky.

"V roce 2022 se přihlásilo mnoho dobrovolníků, měli jsme silnou a akceschopnou armádu, ale už nevystačíme jen s nimi. Musíme provést mobilizaci, i když je to těžké a složité pro parlament i vládu. Proti nám ale stojí silný nepřítel, který udělá cokoliv, aby nás porazil, například používá i zakázané zbraně," popisuje.

Mobilizace jako taková podle něj probíhá od začátku války stále, teď ale musí být efektivnější co do počtu rekrutovaných vojáků i výcviku. "Samozřejmě, dobrovolníci jsou nejefektivnější vojáci, protože jsou iniciativní, mají zájem bojovat a zdokonalovat se. Ale jak říkám, už se nemůžeme vyhýbat nasazování do bojů ani těch lidí, kteří sami zájem neprojevili," je přesvědčený Matkivskyj.

Ukrajinský parlament přijal minulý měsíc nový zákon o mobilizaci, který by měl zajistit armádě až 500 tisíc lidí. Momentálně slouží v tamních ozbrojených silách přibližně 900 tisíc vojáků a vojákyň, Rusko má podle odhadů na okupovaných územích Ukrajiny ve zbrani 514 tisíc jedinců. Přes neúspěchy posledních měsíců ale podle Matkivského morálka na ukrajinské straně neupadá.

"Budujeme velké opevnění, na kterém se sice dělalo už dříve, ale teď velmi intenzivně. Uděláme vše pro to, abychom agresora zastavili. Budeme bojovat za jakoukoliv cenu. Takové rozhodnutí Ukrajina dříve přijala a platí. Nepřestaneme se bránit za žádných okolností," dodává odhodlaně.

Video: Putinovo Rusko je jako Hitlerovo Německo, říká Jiří Padevět (6. 5. 2024)