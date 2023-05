Ofenziva se blíží. Ukrajina i Rusko stupňují údery před začátkem pozemní bitvy

Ukrajina i Rusko stupňují vzdušné údery před začátkem dlouho očekávané ukrajinské protiofenzivy. Rusové zaútočili na Kyjev drony a raketami během května hned osmnáctkrát. To je velký rozdíl oproti dubnu, kdy tak učinili až ke konci měsíce na města Dnipro a Umaň.

Rusko pálí i na další města jako Charkov nebo Cherson. Taky na západ Ukrajiny - v pondělí ruské střely dopadly na vojenské letiště ve městě Chmelnyckyj. Ukrajina přiznala poškození pěti letadel a přistávací plochy. Další rakety dopadly na východě na Pavlohrad, který je důležitým železničním uzlem. Pondělní útok drony na Kyjev byl však nejrozsáhlejší od začátku války.

Rusové se snaží co nejvíce vyčerpat a oslabit ukrajinskou protivzdušnou obranu. Aby nebyla tak silná při ochraně pozemních jednotek během protiofenzivy, až Rusové budou útočit z letadel a raketometů. Přitom při ukrajinské ofenzivě bude hrát klíčovou roli právě obrana pozemních sil před ruským bombardováním.

Mohutně ale útočí na vzdálené cíle také Ukrajinci, kteří už nasadili novou účinnou zbraň: britské střely Storm Shadow s doletem přes 250 kilometrů. Terčem se v posledních dnech staly například sklady munice a paliva v okupovaném Luhansku nebo ruská kasárna v Mariupolu na území Ukrajiny.

Smyslem je nabourat ruské zásobovací trasy, aby Rusové nemohli snadno obnovovat svůj bojový potenciál během ukrajinského pozemního útoku.

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu tvrdí, že jeho vojáci v květnu sestřelili 29 raket Storm Shadow. Jenže se neobjevily žádné fotografie ani videa, které by to dokazovaly.

Drony nad Moskvou

Moskva v úterý ráno zažila dosud největší útok bezpilotních letounů, z města přišly zprávy o poškození tří obytných domů. Nikdo nezemřel, jsou hlášeni dva zranění.

Je to poprvé, co válka vstoupila přímo do ruské metropole, pokud se nepočítá dosud neobjasněný a podivný přílet bezpilotního letounu do Kremlu 3. května. Ačkoliv se Kyjev k těmto útokům na ruské hlavní město nehlásí a připisuje je jakýmsi tajemným ruským partyzánům, americké zpravodajské služby jsou podle zjištění deníku New York Times přesvědčeny, že jde o součást ukrajinské strategie před chystanou protiofenzivou.

"Úspěšná pozemní ofenziva začíná úspěšnou psychologickou ofenzivou," cituje deník Financial Times nejmenovaného představitele ukrajinské armády.

K ní zřejmě patří i nečekaný průnik ozbrojených skupin přes ukrajinsko-ruskou hranici do Belgorodské oblasti. Vojáci, kteří si říkají Ruský dobrovolnický sbor a legie Svoboda Rusku, pózovali na fotografiích na ruském hraničním přechodu. Agentura Reuters je označila za dvě ruská protikremelská ozbrojená uskupení, deník Financial Times píše o krajně pravicových milicích nebo nacionalistech.

Ukrajinští činitelé si od nich nejprve drželi na veřejnosti odstup, nicméně minulý týden připustili určitou spolupráci. Ohrožením ruských příhraničních regionů může Kyjev v těchto místech vázat ruské síly, které by jinak mohly být přesunuty na Ukrajinu.

Bylo rozhodnuto

Ukrajinští představitelé v posledních dnech několikrát avizovali a naznačovali, že začátek pozemní ofenzivy je na spadnutí. Nejprve o víkendu uvedl náčelník generálního štábu Valerij Zalužnyj: "Nastal čas vzít si zpět to, co nám patří." V pondělí následoval příspěvek, který zveřejnil na sociální síti Telegram velitel ukrajinských pozemních vojsk Oleksandr Syrskyj: "Brzy nastane doba, kdy přejdeme k útočným operacím."

V pondělí večer pak vystoupil v televizi i sám prezident Volodymyr Zelenskyj, který potvrdil, že byl schválen termín začátku protiofenzivy. "Nejen zajištění munice, nejen výcvik nových brigád, nejen naše taktika, ale také načasování. To je nejdůležitější. Časový harmonogram, jak budeme postupovat. A my budeme. Bylo rozhodnuto."

Video: Ruská televize informuje o útoku dronů na Moskvu (30. 5. 2023)