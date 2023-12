Když nedorazí, přijde trest. Ukrajina zřejmě povolá do bojů lidi žijící v zahraničí

Ukrajina bude provádět nábor bojeschopných občanů žijících v zahraničí a může sankcionovat ty, kteří se nedostaví do náborových kanceláří, uvedl ministr obrany Rustem Umerov v rozhovoru pro německý deník Die Welt.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se rozhovořil o další mobilizaci (18. 12. 2023) | Video: Associated Press

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na úterní tiskové konferenci uvedl, že země plánuje mobilizovat 450 až 500 tisíc nových vojáků. K vytvoření nového postupu vojenských náborů, který by umožnil rozšířit armádu o tak vysoký počet mužů, již v listopadu pověřil ministra obrany i vrchního velitele armády Valerije Zalužného, píše server The Kyiv Independent.

Než Zelenskyj masové náborové akce podpoří, bude muset armáda vyřešit několik klíčových otázek. Mezi nimi například ustanovení o rotaci a demobilizaci vojáků, kteří brání zemi před okupanty už téměř dva roky.

Umerov uvedl, že ukrajinským mužům žijícím v zahraničí by měla přijít výzva, aby se dostavili do náborových kanceláří. Pokud nezareagují, může je čekat trest. "Stále diskutujeme o tom, co se stane, pokud nepřijdou," řekl webu Die Welt.

Ukrajinské zpravodajství BBC v listopadu informovalo, že od začátku invaze odešlo ze země do Evropy až 650 tisíc ukrajinských mužů ve věku 18 až 60 let. Těm je v době válečného stavu zakázáno opustit Ukrajinu, s výjimkou zvláštních okolností.

Serveru Ukrajinska pravda člen pohraniční stráže Ihor Matvijčuk řekl, že denně přes západní hranici opouští okupovanou zemi asi šest tisíc mužů branného věku. V rozhovoru, který server zveřejnil ve středu, pohraničník uvádí, že došlo také ke zvýšení počtu bojeschopných mužů, kteří uzavírají sňatek s ženami s velkým počtem dětí, nebo cestují za hranice jako doprovod handicapovaných osob. Právě to jsou výjimky, na základě kterých mohou zemi opustit.

Podle Matvijčuka, vedoucího úseku hraniční kontroly západního oblastního ředitelství, se mohou lidé stát doprovodem na základě potvrzení o péči, které se vydává prakticky komukoli. Údajně není těžké dokument padělat. Asi 150 nebo 200 mužů z uvedených šesti tisíc přejíždí přes hranice coby dobrovolní řidiči, kteří převážejí humanitární pomoc. Neupřesnil, kolik z nich se vrací zpět na Ukrajinu.

