Turci se bouří. Erdoganovy experimenty roztáčí inflaci, dosahuje až 50 procent

Ty počty prostě nevychází. Řidiči pracující pro turecký internetový obchod Trendyol vstoupili v lednu do stávky, protože jim nestačilo zvýšení platu o 11 procent. Smířili se až s bezmála 39procentním nárůstem. Jinde na světě by to byl neuvěřitelný úspěch. Jenže ne v Turecku, kde většinu i tak působivého nárůstu mzdy stejně smaže obří inflace. Ta lednová dosáhla ve srovnání s loňskem 49 procent.

