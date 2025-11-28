Trump oznámil, že zastaví přijímaní migrantů ze všech zemí třetího světa

Úřady Organizace spojených národů (OSN) vyzvaly Washington, aby žadatelům o azyl nadále umožňoval vstup do země.
"Permanentně pozastavím migraci ze všech zemí třetího světa, aby se mohl americký systém plně zotavit," napsal Trump v dalším z řady svých příspěvků na téma migrace.
Přislíbil také, že z USA deportuje miliony lidí, které podle něho nelegálně přijal jeho předchůdce Joe Biden. Deportace čeká také cizince, kteří jsou závislí na podpoře úřadů, představují veřejné nebezpečí nebo jsou "nekompatibilní se západní civilizací".
Spojené státy by měly nadále povolovat žadatelům o azyl vstup do země a zajistit jim spravedlivý proces, uvedly úřady OSN v reakci na Trumpovo oznámení. "Mají nárok na ochranu podle mezinárodního práva a ta by jim měla být poskytnuta v souladu s řádným procesem," uvedl podle agentury Reuters mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) Jeremy Laurence.
Mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) Eujin Byunová se ve svém vyjádření podle Reuters shodla s Laurencem. Většina uprchlíků se podle ní zařadila do společnosti a dodržuje zákony.
Trump už během loňské předvolební kampaně dával najevo, že zastavení migrace je jedním z jeho hlavních cílů pro druhé funkční období. Na hranici USA s Mexikem od Trumpova lednového nástupu do úřadu počet nelegálních překročení hranic dramaticky poklesl, a to i v důsledku nasazení armády.
Bílý dům také v říjnu oznámil, že dramaticky sníží i počet přijímaných uprchlíků, tedy lidí čelících perzekuci či prchajících před válkou. V následujících 12 měsících jich má být nejvíce 7500, zatímco za Bidena to bylo až 125 tisíc.
Zároveň se americká administrativa snaží deportovat miliony migrantů, kteří jsou ve Spojených státech bez potřebných dokumentů. Často přitom ale naráží na odpor komunit, v nichž tito lidé žijí. Velká část z nich je totiž v USA už léta, platí zde daně a vykonává práce, například v zemědělství, o něž jinak není velký zájem.