Gardistka postřelená ve Washingtonu zemřela. "Mimořádná v každém směru," řekl Trump

Aktualizováno před 2 hodinami
Dvacetiletá členka Národní gardy Sarah Beckstromová, postřelená spolu s kolegou ve středu poblíž Bílého domu, zemřela v nemocnici. Ve čtvrtek večer to oznámil prezident Donald Trump ve svém prvním živém vystoupení ke střelbě, z níž je podezřelý Afghánec pobývající v USA pátým rokem. Druhý zraněný gardista stále v kritickém stavu bojuje o život, sdělil Trump.
Dvacetiletá členka Národní gardy Sarah Beckstromová v nemocnici podlehla svým zraněním.
Dvacetiletá členka Národní gardy Sarah Beckstromová v nemocnici podlehla svým zraněním. | Foto: Reuters

"Sarah Beckstromová ze Západní Virginie…velmi respektovaná, mladá, úžasná osoba, vstoupila do služby v červnu 2023, mimořádná v každém směru, právě zemřela," řekl Trump novinářům.

Kolega Beckstromové, čtyřiadvacetiletý Andrew Wolfe ze stejného státu na východě USA, je na tom podle prezidenta stále velmi špatně a po operaci bojuje o život.

Útok úřady vyšetřují jako teroristický čin. Podezřelým útočníkem je podle nich devětadvacetiletý Afghánec, který ve své zemi spolupracoval s americkou armádou a Ústřední zpravodajskou službou (CIA) v boji proti islamistickému hnutí Tálibán. Po americkém odchodu ze země byl v roce 2021 mezi desítkami tisíc Afghánců, které nechala vláda Trumpova předchůdce Joea Bidena přesídlit v zájmu jejich bezpečí do USA.

Trump slibuje, že zastaví migraci ze zemí třetího světa

Krátce poté, co členka Národní gardy Sarah Beckstromová zemřela, Trump oznámil, že zastaví přijímání migrantů ze všech zemí třetího světa do Spojených států. Chce také přestat vyplácet jakoukoli federální podporu lidem, kteří nejsou občany USA. Uvedl to na své síti Truth Social.

"Permanentně pozastavím migraci ze všech zemí třetího světa, aby se mohl americký systém plně zotavit," napsal Trump v dalším z řady svých příspěvků na téma migrace. Přislíbil také, že z USA deportuje miliony lidí, které podle něho nelegálně přijal jeho předchůdce Joe Biden. Deportace čeká také cizince, kteří jsou závislí na podpoře úřadů, představují veřejné nebezpečí nebo jsou "nekompatibilní se západní civilizací".

Trump už během loňské předvolební kampaně dával najevo, že zastavení migrace je jedním z jeho hlavních cílů pro druhé funkční období. Na hranici USA s Mexikem od Trumpova lednového nástupu do úřadu počet nelegálních překročení hranic dramaticky poklesl, a to i v důsledku nasazení armády. Bílý dům také v říjnu oznámil, že dramaticky sníží i počet přijímaných uprchlíků, tedy lidí čelících perzekuci či prchajících před válkou. V následujících 12 měsících jich má být nejvíce 7500, zatímco za Bidena to bylo až 125 000.

Zároveň se americká administrativa snaží deportovat miliony migrantů, kteří jsou ve Spojených státech bez potřebných dokumentů. Často přitom ale naráží na odpor komunit, v nichž tito lidé žijí. Velká část z nich je totiž v USA už léta, platí zde daně a vykonává práce, například v zemědělství, o něž jinak není velký zájem.

 
