Dva Britové s íránským občanstvím Nazanin Zaghariová-Ratcliffeová a Anoosheh Ashoori, kteří byli řadu let zadržováni v Íránu, se vrátili domů. Letadlo s dvojicí přistálo na vojenské letecké základně v hrabství Oxfordshire krátce po jedné hodině ranní britského času (po druhé SEČ), informovala ve čtvrtek agentura Reuters.

Zaghariová-Ratcliffeová byla v Íránu zadržena v roce 2016, když tam s dcerou přijela navštívit rodinu. Tamní soudy ji následně vyměřily pětiletý trest vězení za spiknutí proti íránské vládě a později ještě rok za propagandu. Britka svou vinu vždy popírala.

Inženýra s britsko-íránským občanstvím Ashooriho v Íránu zadrželi v roce 2017 a na deset let odsoudili za špionáž, uvedla stanice BBC. Také on obvinění odmítal. Tamní úřady o víkendu Zaghariové-Ratcliffeové vrátily její britský pas, ve středu tiskové agentury napsaly, že oba odletěli do Londýna.

Vyřešení dlouholeté diplomatické půtky mezi Londýnem a Teheránem přišlo současně s oznámením, že Británie splatila Íránu desítky let starý dluh ve výši asi 400 milionů liber (11,7 miliardy korun). Britská vláda nicméně odmítá, že by mezi propuštěním vězněných osob a splacením dluhu existovala spojitost.