Těžká nehoda v Sasku si vyžádala 16 zraněných, na místě byli i Češi

Nehoda na dálnici u německého města Bad Gottleuba nedaleko českých hranic si v neděli večer vyžádala 16 zraněných. Tři lidé jsou zranění těžce. Saská policie v pondělí ráno řekla, že mezi účastníky nehody bylo deset Čechů. Zda čeští občané utrpěli zranění, policie nevěděla. Dálnice byla dočasně v obou směrech uzavřená.

Nehoda se stala na dálnici A17 ve směru od českých hranic do saské metropole. Portál Sächsische Zeitung uvedl, že kamion bez brzdění narazil do aut stojících v koloně. Deset z nich bylo poničeno, některá prakticky kompletně rozdrcena.

Okolnosti nehody potvrdil mluvčí saské policie. "O příčinách ale v tuto chvíli nemohu říci další podrobnosti než to, že řidič nákladního vozu zřejmě bez brzdění vrazil do stojících aut. Do nehody bylo zapojeno celkem deset aut," řekl. Poznamenal, že kamion, který nehodu způsobil, měl maďarskou registraci.

Při nehodě utrpělo zranění 16 lidí. "Zda mezi nimi byli i čeští občané, to v tuto chvíli nemohu říct," řekl mluvčí saské policie. Televize Sachsen Fernsehen uvedla, že na místě, v jehož blízkosti nedávno německá policie zahájila stacionární hraniční kontroly, zasahovala řada záchranářů, hasičů i vrtulník.

Ve směru do Prahy německá policie dálnici otevřela kolem 00:30. Provoz na D8 byl v noci ve směru na Německo uzavřen od 92. kilometru, podle českého Ředitelství silnic a dálnic se provoz na dálnici před 07:00 obnovil. Kolony se tvoří od 74. kilometru dálnice D8 nedaleko za Ústím nad Labem, ucpané jsou i sjezdy přes Nakléřov a Libouchec. Řidičům se doporučuje využít při cestě do Německa dálnici D7 přes Chomutov.