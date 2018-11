před 1 hodinou

Němec, který loni trojicí bomb zaútočil na autobus s fotbalisty Borussie Dortmund, půjde na 14 let do vězení. Rozhodl o tom soud , který ho shledal vinným z pokusu o mnohonásobnou vraždu. Sergej W. chtěl podle vyšetřovatelů na činu vydělat, když spekuloval na propad akcií fotbalového klubu. Útok se odehrál loni 11. dubna krátce poté, co fotbalisté klubovým autobusem vyrazili na domácí zápas čtvrtfinále Ligy mistrů s Monakem. Při trojici výbuchů utrpěl zranění obránce Marc Bartra, který musel být operován, a také jeden z policistů, jenž autobus doprovázel. V Rusku narozený Sergej W. tvrdil, že bombami nechtěl nikoho zabít.