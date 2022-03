Těla ruských vojáků zůstávají na Ukrajině. Začala se rozkládat, Rusko o ně nemá zájem

S nástupem jara se Ukrajina potýká s novým problémem. Rostoucí teploty zapříčinily, že se těla ruských vojáků, která po bojích zůstala ležet na místě, začala rozkládat. Někde je pohřbívají, jinde je ukládají do chladicích vozů a čekají, zda o ně ruská strana projeví zájem.

"Po celé oblasti jich jsou stovky," popisuje situaci pro americkou stanici CNN gubernátor Mykolajivské oblasti Vitalij Kim. Těla mrtvých ruských vojáků se začala rozkládat až v posledních dnech, kdy teploty stouply nad nulu a roztál sníh. Nyní se podle CNN zápach z těl nese celým regionem.

Kim proto o uplynulém víkendu vyzval obyvatele, aby pomohli těla vojáků odklízet do neprodyšných pytlů. "Nejsme zrůdy, viďte?" vzkázal ve zprávě lidem, kteří se sami kvůli ruské agresi často potýkají s úmrtím blízkých.

Problémy má kvůli bojům i místní márnice. Bezvládná těla Ukrajinců leží už i na chodbách nebo čekají na dvoře, než je někdo vyzvedne a pohřbí. Těla ruských vojáků jsou v jiné místnosti, několik metrů od ukrajinských obětí. "Oddělujeme je," vysvětluje stanici al-Džazíra pracovník márnice, který se představil pouze jako Vladimir.

Podobná situace je v třetím největším ukrajinském městě Dnipro. "V tomhle mrazáku máme 350 mrtvých ruských vojáků. V jiné márnici jich máme 400," líčí místostarosta města Mychajlo Lysenko, zatímco stojí u chladicího vozu. "Nechci to auto otevřít, protože je tam mnoho mrtvých. Nechci ukázat jejich obličeje, nohy, žádné kusy těl," říká v reportáži stanice CNN. "Nemůžeme ta těla nechat na našich ulicích, polích a na našem území. To není normální. Mnoho z nich bylo nevinných," líčí, než ho přeruší zvuk prolétajícího dronu.

Situace se navíc bude podle poradce ukrajinského ministra vnitra Viktora Andrusiva zhoršovat, až v dubnu stoupnou teploty k 15 stupňům Celsia. "Problém s ruskými těly je ohromný. Jsou jich tisíce. Před válkou bylo chladné počasí, ale teď máme problém… Nevím, co budeme v následujících týdnech dělat," obává se.

Ruská vláda se o mrtvé nehlásí

Ukrajinská strana v některých oblastech mrtvé pohřbívá, jinde je třeba jako v Dnipru nakládá do chladicích vozů a čeká, zda o ně Rusko projeví zájem. Ten však zatím není příliš velký, tvrdí předseda ukrajinských drah Oleksandr Kamyšyn. Jeho železniční společnost nabídla dvacet chladicích vozů na převoz padlých vojáků do Ruska, to ale nabídky nevyužilo.

"Ve jménu propagandy o vítězství jsou připraveni vzít matkám možnost pohřbít své mrtvé," myslí si Kamyšin.

Objevují se také zprávy, podle kterých ruské jednotky převážejí některé mrtvé do Běloruska, odkud je odvezou do Ruska. "Těl bylo neuvěřitelně moc. Lidé na železniční stanici ve městě Mazyr byli šokováni množstvím těl, která byla naložena ve vlaku," řekl Rádiu Svobodná Evropa jeden z obyvatel běloruského města. Plné jsou podle něj i dvě blízké márnice.

Přesné zprávy o tom, kolik ruských vojáků na Ukrajině zemřelo, neexistují. Ukrajinská vláda uvádí přes 15 tisíc mrtvých, Spojené státy a NATO mluví o až deseti tisících. Kreml dosud pouze uvedl, že na Ukrajině přišlo o život 498 Rusů. "Pokud jde o počty obětí, tak na začátku jsme se shodli na tom, že tuto informaci nezveřejníme," napsal stanici CNN mluvčí ruské vlády Dmitrij Peskov.

Identifikace ruských vojáků

Mrtví ruští vojáci podle ukrajinského poradce Andrusiva u sebe často nemají žádné doklady, takže je lze jen těžko identifikovat. "Velitelé jim je vezmou a uloží je do nějakých krabic. Často navíc umírají při přestřelce nebo ostřelování, a pokud nemáte jejich vojenské známky, kde je uvedeno jejich číslo, nevíte o nich žádné informace," vysvětluje.

To potvrzuje také nejmenovaný ukrajinský voják bojující u Kyjeva. "Žádné služební karty, žádné vojenské známky, nic. Nechápeme to. Věřili jejich velitelé, že budou bojovat tvrději, pokud zemřou beze jména?" řekl ukrajinskému serveru Kyiv Independent.

Andrusiv proto založil webovou stránku a kanál na sociální síti Telegram, kde zveřejňuje fotografie mrtvých nebo zatčených vojáků, občas i s jejich jmény z těch několika nalezených dokumentů. Ruské rodiny tak podle něj mohou zjistit, zda jsou jejich příbuzní stále naživu. "Nevedeme válku proti ruským rodinám. Nemyslím si, že by měly trpět kvůli režimu, který jim lže a říká, že všechno je v pořádku a nikdo neumírá. Tohle je náš způsob, jak jim přinést kus pravdy," vysvětluje.

Zatím své příbuzné přes jeho kanály našlo 30 rodin. Jak ale dodává, většina těl není rozpoznatelná.

Jména ruských vojáků se snaží odhalit i ukrajinská vláda. Používá k tomu technologii na rozpoznávání obličejů Clearview AI, kterou dostala od stejnojmenné firmy zdarma, uvádí agentura Reuters. Software porovnává současný vzhled mrtvých s fotografiemi nalezenými na internetu. "Kvůli matkám těchto vojáků šíříme informace na sociálních sítích, aby se rodiny alespoň dozvěděly, že přišly o syny, a aby byly schopny vyzvednout si jejich těla," říká místopředseda ukrajinské vlády Mychajlo Fedorov. Kolik těl se již povedlo identifikovat, neuvedl. Odborníci však varují, že technologie není stoprocentně funkční.

Vláda zároveň zveřejnila online formulář, ve kterém si mohou Rusové vyplnit žádost o přesun těl svých příbuzných do Ruska. Ani v tomto případě Fedorov neupřesnil, kolik lidí možnost využilo.

