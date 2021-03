"Zemřeli, když se začali uzdravovat." Lékař popisuje bombardování nemocnic v Sýrii

Když dorazil na místo, nemocnice byla zřícená. Na to, co spatřil, nebyl připravený. Lékař Mazen Al-Saud přišel 15. února 2016 do práce o chvíli později. Ze své vysílačky už po cestě do práce slyšel něco o útoku. Letecké nálety a bomby. Těm padli za oběť nejen civilisté, ale i mnohá zdravotnická zařízení a kliniky.

Lékaři bez hranic - Mazen Al Saud | Video: Lékaři bez hranic