Syřan v Německu najížděl ukradeným kamionem do aut, devět lidí je zraněných

Nochmal der Appell an euch: Bitte beteiligt euch nicht an Spekulationen!



Wir sind mit vielen Kräften in #Limburg im Einsatz und führen aktuell umfangreiche Ermittlungen durch.



Wir melden uns, sobald wir weitere, gesicherte Informationen haben.



Danke für euer Verständnis! pic.twitter.com/j8gQ9aayo1