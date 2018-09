Švédské drama: Výsledek voleb je těsný, antiimigrační strana má přes 16 procent hlasů

Švédští demokraté podle očekávání oslovili zhruba pětinu až šestinu švédských voličů. Omezení imigrace je hlavním, v podstatě jediným tématem strany.

Stockholm - Švédské volby vyhrála znovu Sociálnědemokratická strana s 25 procenty hlasů, ale krajně pravicoví Švédští demokraté posílili.

Vyplývá to z prvních odhadů výsledků, které zveřejnila veřejnoprávní televize po uzavření volebních místností v osm hodin večer.

Levicový blok, zahrnující kromě sociálních demokratů také Zelené a krajní levici, má dohromady necelých 40 procent. Pravicový blok, vedený konzervativní Umírněnou stranou, je také přibližně na 40 procentech hlasů.

Antiimigrantským Švédským demokratům první odhady přisuzují 16 až 19 procent odevzdaných hlasů.

Jejich vzestup se očekával vzhledem k tomu, že velká část Švédů je znepokojena problémy s kriminalitou na převážně přistěhovaleckých předměstích. Hlavně na severu Stockholmu, v Gotebörgu a Malmö.

Debata se před volbami vedla také o tom, nakolik další přijímání imigrantů negativně ovlivní švédskou ekonomiku a tradiční model sociálního státu.

Švédští demokraté chtějí radikálně omezit imigraci, což už ale udělala současná vláda, vedená sociálními demokraty. V roce 2015 přišlo v době velké uprchlické krize do Švédska 163 tisíc žadatelů o azyl. V dalších letech se počet snížil každoročně na necelých třicet tisíc.

Všechny hlavní strany chtějí zvýšit počet policistů v zemi, nejvíce ale Švédští demokraté. Podařilo se jim z imigrace a bezpečnosti udělat hlavní volební téma, protože ekonomika je v dobrém stavu a roste, zatímco nezaměstnanost je nízká.

"To, co my prosazujeme, je ve Švédsku považováno za kontroverzní, ale jinde v Evropě je to normální politika," řekl v sobotu na posledním předvolebním mítinku předseda švédských demokratů Jimie Akkeson. Jeho strana dostala ve volbách v roce 2010 šest procent hlasů, o čtyři roky později už přes třináct. Její podpora tedy volby od voleb roste.

Švédští demokraté mají v programu také vystoupení Švédska z Evropské unie, takzvaný swexit. Podle průzkumů má tento krok ale velmi malou podporu a v referendu by zvítězili odpůrci vystoupení.

Pro sociální demokracii jde i přes vítězství o nejhorší výsledek za desítky let. Ještě v roce 1994 dostala 45 procent hlasů a tradičně jasně vyhrávala až do roku 2006, kdy sestavila vládu poprvé Umírněná strana.

Sociální demokraté v kampani hovořili o výdajích na školství, zdravotnictví a péči o seniory, nedávný incident se zapálením několika desítek aut maskovanými muži na předměstí Göteborgu ale jednoznačně nastolil kriminalitu a imigraci jako hlavní téma.

Zatím není jasné, kdo s kým sestaví vládu. Pravice ani levice zřejmě sama kabinet nesestaví.

Sociální demokraté i Umírněná strana nechtějí do koalice se Švédskými demokraty, ale zároveň odmítají vytvořit spolu velkou koalici například podle vzoru křesťanských a sociálních demokratů v Německu.

Vzestup švédské krajní pravice odpovídá vývoji v dalších skandinávských zemích. Krajně pravicová a ostře protiimigrantská Dánská lidová strana dostala v posledních volbách 21 procent hlasů a na její podpoře je závislá vláda.

Norská krajně pravicová Pokroková strana je součástí vládní koalice.

Podívejte se, co soudí o situaci ve Švédsku český historik z Malmö: