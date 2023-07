USA brzdí alianční ambice Ukrajiny. NATO ovšem ve Vilniusu posiluje

Na probíhajícím summitu NATO byla nepřekvapivě klíčovou otázkou Ukrajina. Přímo ve Vilniusu představila americká delegace ohledně Ukrajiny znění deklarace, které spojence v NATO překvapilo. Návrh textu, který se ještě finalizuje, říká, že Kyjevu bude "vysloveno pozvání, až se spojenci dohodnou a budou splněny podmínky".

Ve vrcholné mezinárodní politice je pravidlem, že závěrečná deklarace, která shrnuje výsledky jednání, je dohodnuta předem, když na jejím textu v předstihu celé týdny pracují "šerpové", zástupci účastnických zemí.

Na summitu NATO, který v úterý začal ve Vilniusu, tomu ale tak není. Ve chvíli, kdy generální tajemník Jens Stoltenberg odpoledne zahajoval hlavní zasedání hlav států, na druhé straně jednacího sálu jednal Jake Sullivan, poradce pro národní bezpečnost prezidenta USA, se zástupci Dánska, aby se následně přesunul k Estonsku.

Diskuse byla bezesporu o Ukrajině a její ambici stát se členskou zemí NATO. Jde o zásadní otázku nejen aktuálního summitu, ale budoucnosti aliance a bezpečnostního uspořádání v Evropě. A NATO nemá jednotný názor.

"Ideálním stavem by bylo, kdybychom byli schopni Ukrajině říct, že jakmile skončí válka, tak zahájíme přístupová jednání," vyjádřil prezident Petr Pavel, který ve Vilniusu vede českou delegaci, postoj většiny východního křídla NATO, se kterým se ztotožňuje i Velká Británie a částečně Francie. Kyjev by měl dostat pozvánku co nejdříve a už teď by měl být stanoven rozvrh.

Spojené státy v závěsu s Německem ale tak daleko ani tak rychle zajít nechtějí. Americký prezident Joe Biden to avizoval už před summitem, když pro CNN uvedl, že Ukrajina není na vstup připravena. Přímo ve Vilniusu představila americká delegace ohledně Ukrajiny znění deklarace, které spojence v NATO překvapilo.

Kompromis na sílu

Návrh textu, který se ještě finalizuje, říká, že Kyjevu bude "vysloveno pozvání, až se spojenci dohodnou a budou splněny podmínky". Což je zdaleka méně určitý jazyk, než by si představovaly země východního křídla a také sama Ukrajina. "Zdá se, že zde není ani připravenost Ukrajinu pozvat, ani učinit ji členem NATO. Pro Rusko to znamená, že může pokračovat v teroru," kritizoval uniklé znění deklarace ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskyj.

Zelenskyj se později v úterý zúčastní alianční večeře a je jisté, že NATO v závěru představí své komuniké jako úspěch, společný postoj všech členských zemí. Pro zastánce rychlejšího přibližování Ukrajiny k alianci ovšem půjde o "kompromis na sílu", prosazený klíčovou, vůdčí zemí NATO. Tedy Spojenými státy, jež hradí přes 70 procent výdajů společenství, které má třicet jedna zemí.

Zástupci východního křídla a především pobaltských států předem upozorňovali, že NATO bude mít ve Vilniusu šanci napravit patnáct let starou chybu ze svého summitu v roce 2008. Aliance tehdy v Bukurešti vyhlásila, že Gruzie a Ukrajina "se stanou členy NATO". Tato nezávazná, vágní formulace se ze zpětného pohledu ukázala jako nejhorší možná. Rusku to poskytlo záminku, aby o čtyři měsíce později podniklo invazi do Gruzie a v roce 2014 anektovalo Krym. Bez jakýchkoliv záruk ze strany aliance se Gruzie a Ukrajina zároveň ocitly v naprostém bezpečnostním vakuu.

"Tím nejnebezpečnějším místem, kde se v sousedství Ruska můžete ocitnout, je čekárna NATO," varoval Markus Tsahkna, estonský ministr zahraničí, před Vilniusem, aby aliance tentokrát nenechala Kyjev ve vzduchoprázdnu. Pro Rigu a další země východního bloku tak bude opatrný přístup USA k Ukrajině zklamáním. Zároveň je zřejmé, že Zelenskyj neodjede z Vilniusu s prázdnýma rukama a že také celé NATO vyjde ze summitu výrazně posíleno.

Vstup Švédska do aliance

Ještě před summitem se podařilo zlomit více než rok trvající odpor Ankary proti vstupu Švédska do aliance. Turecký prezident Erdogan to patrně velmi dobře "zobchodoval", vzápětí po jeho ohlášeném souhlasu Bílý dům uvedl, že Ankara by mohla od USA získat stíhačky F-16. A také na straně Evropské unie dojde vůči Turecku k ústupkům, například v otázce víz. NATO ovšem na členství Švédska jednoznačně vydělá. Po Finsku, které do aliance vstoupilo už letos v dubnu, tím NATO získá zásadní faktickou vojenskou a strategickou výhodu vůči Moskvě v oblasti Baltského moře i celého severu Evropy.

Obě skandinávské země se zřekly své dlouholeté nezávislosti po loňském ruském úderu Vladimira Putina na Ukrajinu. Místo vysněného posílení ruského teritoria a vlivu si teď ale vládce Kremlu může jen sám "pogratulovat", že Rusko oslabil.

Od začátku války západní spojenci poskytli Kyjevu vojenskou a finanční pomoc za 160 miliard dolarů a na summitu ve Vilniusu se Ukrajině dostane významných a především dlouhodobých závazků pokračování této podpory. Podoba opatření se teprve formuluje, páteřním programem by ovšem měl být víceletý dotační plán s částkou 500 milionů eur ročně. Nově bude navíc ustanovena Rada NATO-Ukrajina, která povýší Kyjev do pozice, kdy bude moct - vedle průběžných konzultací "rovný s rovným" - svolávat krizová jednání aliance.