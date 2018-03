Summit lídrů EU: Babiš se setkal s Mayovou. Řeší se, jak unie zareaguje na kauzu Skripal

Na Evropské radě řešíme zdanění digitálních firem, které by přineslo 5mld euro. Největší událost pro mně: holandský a polský premiér mluví o únicích 150mld euro na DPH. Opakují to, co jsem řekl už 2014. To začal můj boj za reverse charge, letos v červnu oslavím už 4. výročí 😭 pic.twitter.com/yN7y1aKSMW