Sudetoněmecká kultura a zvyky jsou jedinečné, měly by být na seznamu UNESCO, tvrdí Posselt

před 1 hodinou

Německý politik a mluvčí Sudetoněmeckého krajanského sdružení chce o žádosti jednak v příštích týdnech s německou a bavorskou vládou. Jakmile se ustálí politická situace v Česku, rád by jednal napřímo také s českou vládou. "Vycházím z toho, že se nám to podaří rozjet ještě letos," tvrdí Bernd Posselt.

Augsburg (Německo) - Sudetoněmecké tradice a zvyky by podle Bernda Posselta měly být zařazeny na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) má za to, že by se na žádosti o zápis mohly podílet Německo i Česko.

"Pokud jde o naše nehmotné kulturní dědictví, naši hudbu, naši identitu, naše zvyky, naše jídlo a mnoho dalšího… usilujeme o to, aby byly uznány za nehmotné světové kulturní dědictví," říká Posselt, podle něhož je společná sudetoněmecko-česká kultura jedinečná a bohatá.

O žádosti chce jednat s německou, českou i bavorskou vládou. "Chci o tom s německou vládou, teď, když konečně nějakou máme, mluvit v příštích týdnech," plánuje. Konkrétně očekává schůzky na kancléřství, ministerstvech kultury a vnitra a také se zástupci demokratických parlamentních stran. Až bude stabilní vláda v Česku, chce s politiky diskutovat i tam.

"Vycházím z toho, že se nám to podaří rozjet ještě letos," říká Posselt s tím, že žádost Organizaci Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) by měla odejít nejpozději příští rok.

Na seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva figurují stovky tradic z celého světa. Českou republiku na něm zastupuje třeba slovácký tanec verbuňk, masopustní průvody s maskami na Hlinecku nebo loutkářství.