"Nevím, kdy nám Ukrajinci odpustí." Anketa mezi Rusy, kteří prchli před mobilizací

Statisíce Rusů uprchly ze svého domova poté, co 21. září Vladimir Putin vyhlásil částečnou mobilizaci. Reportéři Rádia Svobodná Evropa se zeptali mužů, kteří utekli do Gruzie, Kazachstánu a Kyrgyzstánu, co si myslí o válce na Ukrajině. Někteří se stydí za svůj národ, jiní mluví o odpovědnosti za svůj nezájem.

3:42 Video: Rádio Svobodná Evropa

Novináři se v anketě ptali Rusů, kteří uprchli ze své země, na to, jak vnímají válku na Ukrajině. "Stydím se. Stydím se za Rusy. Nevím, jak dlouho bude trvat, než nám Ukrajinci odpustí," uvedl jeden z mužů, který utekl do hlavního města Gruzie Tbilisi. Jiný Rus, který nyní žije v kazachstánském městě Almaty, zase nerozumí tomu, proč Rusko potřebuje nové území. "Už jich má dost. Nevím, jestli za válku může Putin, nebo někdo jiný," popsal. "Já rozlišuju mezi vinou a odpovědností. Já nejsem vinen, ale nesu odpovědnost, protože jsem žil v Rusku a patřil jsem k těm, kteří nikdy nevolili, kteří nikdy nemluvili o tom, co chtějí, co si myslí, kteří nikdy nepřemýšleli o budoucnosti, o přítomnosti, o volbách a tak dále. V tomto smyslu nesu odpovědnost," doplnil jiný muž žijící dříve v Rusku, kterého novináři oslovili. Může za válku Putin, nebo i "obyčejní" Rusové? Někteří Rusové si myslí, že za válku může Vladimir Putin, jiní přisuzují vinu i ostatním lidem. "Myslím si, že většina Rusů nese vinu, protože nejen prezident činí rozhodnutí. Podporují ho lidé, elity. Abychom dosáhli dlouhodobé změny, musí si lidé uvědomit, že si za to mohou sami," vysvětlil jeden z dotazovaných mužů. "Podle mého názoru je to všechno kvůli osobním ambicím Putina a jeho imperiálním cílům, jeho přání obnovit Sovětský svaz v jeho starých, širších hranicích, jeho přání podmanit si jiné národy. My tato přání nesdílíme," dodal jiný ruský uprchlík. Podle jiného Rusa žijícího nyní v Gruzii musí Rusko opustit všechna území, která okupuje, a platit Ukrajině nekonečné reparace. "Kremlu se docela dobře daří řídit veřejné mínění. Ale chtěl bych říct, a to zcela upřímně: Nevěřím, že je v Rusku opravdu tolik lidí, kteří uvažují tak nelidsky. Myslím si, že jsou jenom oklamaní. Ale tento klam dosáhl zcela nepředstavitelných rozměrů," uvedl. Muž, který ze své země uprchl do kyrgyzského Biškeku, si nemyslí, že by tolik Rusů reálně podporovalo válku. "Myslím, že takový obraz vidíte v televizi, protože všechny stanice vlastní státní korporace. Když se podíváte na internet, uvidíte, že v Rusku jsou miliony lidí, kteří ji nepodporují. Moji přátelé se pokusili vyjít do ulic a protestovat proti tomu, ale bohužel dostali velké pokuty a několik dní vězení. V Rusku protesty nefungují, protože soudy ani jiné organizace si s touto situací nevědí rady. Nemáte žádné zákonné právo protestovat," uzavřel Rus.