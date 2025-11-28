Stovky dětí v Súdánu zůstaly po útěku z města Fášir bez rodičů

OSN odhaduje, že od dobytí Fáširu jednotkami RSF 26. října z města uprchlo do okolních oblastí více než 100 tisíc lidí, včetně více než 2300 těhotných žen. Podle UNICEF se 84 dětí v průběhu měsíce znovu setkalo se svými rodinami. Organizace však v táboře zaznamenala v období mezi 26. říjnem a 22. listopadem příchod 354 dětí bez přítomnosti rodiče. Norská rada pro uprchlíky (NRC) jich zaznamenala přibližně 400.
Zástupce UNICEF V Súdánu Sheldon Yett popisuje děti přicházející do tábora jako zmatené, dehydratované a podvyživené. "Problém spočívá v extrémním násilí, jehož byly mnohé z těchto dětí svědky. Je pro mě ochromující vidět, jak jejich matky mizí, a v některých případech střelba zabila i členy rodiny," řekl Yett podle agentury AP.
Město Tavíla, jež je od Fáširu vzdálené přibližně 70 kilometrů, je útočištěm stovek Súdánců prchajících před válečným násilím. Operuje tu také většina mezinárodních neziskových organizací, jelikož město Fášir pro organizace zatím není přístupné. OSN v polovině měsíce žádala o zajištění bezpečného průchodu do města pro humanitární pracovníky.
"Mnoho dětí dorazilo s jasnými známkami hladu a bylo extrémně hubených. Jsou tak kostnaté a dehydrované. Řada z nich vykazuje psychické problémy. Některé jsou němé, uzavřené do sebe, neustále pláčou," řekla podle AP pracovnice NRC Mathilde Vuová. Podle ní se děti do tábora dostaly s pomocí blízkých příbuzných, sousedů či cizích lidí, kteří je nechtěli nechat samotné v poušti ani ve Fáširu.
Podle Vuové i přes psychologickou podporu, kterou dětem v táboře pracovníci poskytují, některé stále spí na zemi a sotva dostávají jedno jídlo denně.
Město Fášir v dárfúrském regionu na jihozápadě země bylo poslední baštou súdánské armády, kterou zabraly RSF. Od té doby podle OSN ve Fáširu dochází k masakrům, rabování, odsunu obyvatelstva a dalším násilnostem na civilistech.
Generál súdánské armády Abdal Fattáh Burhán a velitel RSF Muhammad Hamdán Dagalo v zemi v roce 2021 společně provedli vojenský převrat, ale později se rozešli kvůli neshodám ohledně rozdělení moci. Spor 15. dubna 2023 přerostl v otevřený ozbrojený střet a následně v občanskou válku, přičemž obě strany jsou obviňovány z páchání válečných zločinů.
Konflikt v Súdánu, kde žije asi 50 milionů lidí, připravil o život už několik desítek tisíc lidí, z domovů vyhnal bezmála 12 milionů Súdánců a způsobil hladomor, kterému čelí několik milionů lidí. Výbor pro kontrolu hladomoru (FRC) loni v prosinci oznámil, že hladomor se rozšířil v pěti oblastech Súdánu.