Cítila jsem strach, svěřila se lékařka. Stopy rukojmích vedou do nemocnice v Gaze

Izrael má zpravodajské informace o tom, že po útoku ze 7. října drželi teroristé z palestinského Hamásu rukojmí v několika nemocnicích v Pásmu Gazy nebo v jejich blízkosti.

Izraelské tvrzení mají dokládat záběry z průmyslové kamery, na kterých jsou vidět tři rukojmí ve vchodu do nemocnice Al-Šífa, největšího zdravotnického zařízení v Pásmu. Podle izraelských médií se jedná o dva Nepálce a jednoho Thajce: dělníky, kteří pracovali v jižním Izraeli. Jeden z rukojmích leží na nosítkách a je vidět, že krvácí. Další dva muži ho proti jeho vůli vtahují dovnitř. Na záběrech je také vidět příjezd izraelského armádního džípu, kterého se na vojenské základně zmocnili útočníci Hamásu.

Mluvčí izraelské armády Daniel Hagari tvrdí, že vojáci pod nemocnicí objevili 55 metrů dlouhý tunel, který umožňuje teroristům Hamásu rychlý přesun na různá místa v Gaze. Hluboko do podzemí tam vede točité schodiště. Tunel objevil speciální oddíl izraelské armády poté, co podezřelou jámu zaznamenal dron.

"Spekuluje se o tom, že teroristé z Hamásu opustili nemocnici al-Šífa spolu s rukojmími," napsal list Jerusalem Post. "Několik rukojmích bylo v nemocnici v různé době," dodal mluvčí armády Daniel Hagari.

Izraelské ministerstvo obrany dále uvedlo, že v další nemocnici Rantisí objevilo ve sklepení místnost, která byla zjevně připravená na příjezd většího počtu lidí.

Zhruba ve vzdálenosti padesáti metrů od nemocnice al-Šífa Izraelci také našli těla dvou rukojmích, pětašedesátileté Judith Weissové a devatenáctileté vojákyně Noy Marcianové. Zatímco Weissová zřejmě zemřela kvůli tomu, že neměla své léky, vojákyni Hamás podle Izraelců zavraždil.

Rukojmích je 240

Izraelští vojáci nyní mají nemocnici al-Šífa a její okolí pod kontrolou. Hledání podzemích tunelů a šachet, které používá Hamás, jim může usnadnit fakt, že na výstavbě komplexu se podílela izraelská firma a izraelští architekti. V osmdesátých letech, kdy židovský stát vykonával přímou správu nad Gazou, začala nákladná přestavba do dnešní podoby, kdy nemocnice má zhruba 900 lůžek. Na začátku devadesátých let přibyly i podzemní prostory ještě před tím, než Izrael v rámci mírové dohody předal v roce 1994 Gazu Organizaci pro osvobození Palestiny.

Hamás po útoku ze 7. října stále drží přes 240 izraelských rukojmích, nejmladšímu z nich je devět měsíců. Katar a Egypt vyjednávají o dohodě, která by zastavila izraelské operace v Gaze na pět dní výměnou za propuštění padesáti žen a dětí, přičemž by se Hamás zavázal, že matky a jejich děti nebudou rozděleny. K předání rukojmích by mělo dojít v Rafáhu na hraničním přechodu mezi Gazou a Egyptem.

"Nepřímá jednání mezi Izraelem a Hamásem o rukojmích už dvakrát skončila neúspěchem, když se zdála být dohoda na dosah. Musíme mít trpělivost," cituje deník Haarec izraelský zdroj obeznámený s vyjednáváním. Stejný list napsal, že izraelská vláda považuje vůdce Hamásu v Gaze Jahjá Sinvára za iracionálního člověka, a proto spěchá s dohodou o návratu rukojmích.

Izraelská armáda naznačovala, že v podzemí pod nemocnicí al-Šífa může mít Hamás bunkry a zásoby zbraní.

Britská lékařka, která v minulosti v nemocnici al-Šífa pracovala, uvedla v rozhovoru pro televizi France 24, že personál ji varoval před vstupem do určité části nemocnice. "Říkali mi, ať tam nechodím, protože mě tam mohou zastřelit. Cítila jsem tam velkou paranoiu a strach z Hamásu," vypověděla lékařka, která v rozhovoru kvůli svým kolegům v nemocnici neuvedla své jméno. V Gaze pracovala před třemi lety.

Bývalý izraelský premiér Ehud Olmert ale prohlásil, že hlavní velení Hamásu se skrývá ve městě Chán Júnis, které se nachází v jižní části Pásma Gazy a zatím není pod izraelskou kontrolou. Armáda židovského státu svou pozemní ofenzivu soustředí na sever a zejména na město Gaza.

