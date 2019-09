Posměšky beru jako kompliment. Je vidět, že se nás bojí, reaguje Greta na kritiku

Šestnáctiletá aktivistka Greta Thunbergová si nenechala líbit kritiku od vrcholných státníků včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa a prohlásila, že jejich výsměch dětem dokazuje, že poselství bylo "příliš hlasité na to, aby ho mohli zvládnout".

Švédka přijela podpořit shromáždění asi půl milionu lidí, kteří se sešli na manifestaci Fridays For Future v kanadském Montrealu. Prohlásila, že světoví vůdci zklamali mladé lidi prázdnými slovy a nedostatečnými plány.

"Dnes jsou nás miliony po celém světě, znovu stávkujeme a pochodujeme. A budeme v tom pokračovat, dokud nás neuposlechnou," uvedla.

Trump se tento týden snažil Thunbergovou zesměšnit, člen kanadského parlamentu Maxime Bernier o ní zase prohlásil, že je to duševně nestabilní alarmistka.

"Zřejmě cítí, že jejich pohled na svět či jejich zájmy jsou námi ohrožené. Stali jsme se již příliš hlasitými na to, aby nás mohli přehlížet, proto se nás snaží umlčet," řekla novinářům před manifestací. "Takže bychom to vlastně měli brát jako komplimenty," dodala.

Také tento pátek proběhly stávky za klima podobně jako minulý týden po celém světě. Začaly je desítky tisíc novozélandských studentů, po nic pokračovali asijští studenti, evropští či američtí studenti.

Do ulic vyrazili i tisíce nizozemských studentů a ptali se svých lídrů slovy Grety "How dare you?", tedy "Jak se opovažujete?". Matthew McMillan, dvaadvacetiletý student strojního inženýrství na Concordia University v Montrealu zase držel ceduli "Make America Greta Again" jako parodii na Trumpovo předvolební heslo "Make America Great Again". "Myslím, že to je jedna z nejdůležitějších událostí naší generace," nechal se slyšet.

Thunbergová přijela do Kanady akorát v době, kdy tu vrcholí předvolební kampaň před říjnovými federálními volbami. Krátce se sešla s kanadským premiérem Justinem Trudeauem a shodla se s ním, že pro záchranu klimatu je třeba dělat mnohem více než doposud.

"Moje poselství je pro všechny politiky stejné: Poslouchejte vědu a jednejte podle vědy," říká Greta.

Trudeau se připojil k pochodu za klima v Montrealu a musel zde čelit i hlasům svých kritiků. Jeden z nich na něj křičel, že je "klimatický zločinec", další po něm chtěl hodit vejce. Premiér pak musel utěšovat svého vystrašeného syna.

V Montrealu také v těchto dnech zasedá Úřad pro civilní letectví. Debatuje o tom, jak minimalizovat uhlíkovou stopu letadel a jejich dopad na klima.

Video: Greta mohla mluvit lidem z duše. Ale hnutí už potřebuje nové tváře, říká aktivistka