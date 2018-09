Stav justice v Polsku se podle Evropské komise nezlepšil, Varšavě hrozí žaloba

Po zasedání zástupců vlád zemí EU to v úterý prohlásil místopředseda komise Frans Timmermans, podle něhož nejsou úpravy kritizovaných zákonů přijaté polským parlamentem dostatečné.

Brusel - Stav právního státu v Polsku se navzdory výzvám Bruselu nezlepšil a Evropská komise je připravena tlačit na Varšavu všemi prostředky včetně žaloby u Soudního dvora Evropské unie. Po zasedání zástupců vlád zemí EU to v úterý prohlásil místopředseda komise Frans Timmermans, podle něhož nejsou úpravy kritizovaných zákonů přijaté polským parlamentem dostatečné. Rada pro všeobecné záležitosti k žádnému závaznému závěru či hlasování nedospěla. Podle polského zástupce v radě neexistuje většina, která by odhlasovala nějaký postih vůči jeho zemi.

Evropští ministři v úterý absolvovali již druhé slyšení v rámci bezprecedentního postupu podle článku sedm unijní smlouvy, na jehož konci může teoreticky Varšavě hrozit až odebrání hlasovacích práv v unii.

"Od (červnového) prvního slyšení obavy komise vzrostly, myslím, že situace v Polsku se nezlepšila," řekl Timmermans na tiskové konferenci po jednání rady, kde prezentoval postoj komise. Změny zejména kritizovaného zákona o nejvyšším soudu, které předložilo Polsko, neodpovídají požadavkům komise, dodal.

Polsko čelí kritice kvůli trojici zákonů označovaných souhrnně jako justiční reforma. Jádrem sporu je především předčasné odeslání značné části soudců nejvyššího soudu do penze jedním ze zmíněných zákonů, přestože jejich mandát zaručovala ústava. Komise a některé členské státy trvají na tom, aby Varšava vyřešila zejména situaci těchto soudců a také členů nejvyšší soudcovské rady dohlížející na činnost soudů, na kterou získala podle Bruselu nepřípustně velký vliv konzervativní jednobarevná vláda strany Právo a spravedlnost.

Polská vláda by podle Timmermanse měla brzy vyjasnit, zda hodlá přijmout změny, které by opět uvedly polskou justici do souladu s evropskými principy právního řádu. Pokud se tak nestane, komise je podle něho připravena použít všechny prostředky včetně možné žaloby k soudu EU. Kdy by k tomuto kroku mohla EK sáhnout, nechtěl Timmermans specifikovat.

Během jednání ministrů se řešila i otázka, zda se Polsko podřídí případnému rozsudku soudu, což v minulosti zpochybnili někteří vládní představitelé. Podle náměstka polského ministra zahraničí Konrada Szymańského o tom není nutné pochybovat. "Polsko je zemí, která v minulých letech zlepšila rychlost začleňování evropských předpisů do polského práva. Myslím, že to je velmi důležitý ukazatel, který dokládá, jaký máme skutečně vztah k závazným pravidlům EU," řekl podle agentury PAP.

Szymański v úterý předložil řadu argumentů, proč podle polské vlády justiční reforma neporušuje unijní pravidla, a hájil dosavadní pozici Varšavy. Úterní jednání podle něho ukázalo, že potřebná většina zemí by pro žádný postih vůči Polsku nehlasovala.

"Ty země, které byly hlasitě proti Polsku, jsou stále hlasité. Velká část členských států vyčkává," popsal českým novinářům úterní jednání státní tajemník pro EU Aleš Chmelař. Česko stále patří spíše mezi tyto opatrnější státy, podle Chmelaře se jeho postoj příliš nemění. Státy, které mají výtky, by měly formulovat nové návrhy na změny a pokud by je Polsko dokázalo přijmout a provést, může se celý proces chýlit ke konci, dodal Chmelař.

Krajní možnost odebrání hlasovacích práv Polsku není příliš pravděpodobná, neboť by vyžadovala jednomyslný souhlas členských zemí; Maďarsko již avizovalo, že takový krok nepodpoří.