Stát "začne věřit" Čechům se zahraniční univerzitou. Po letech potíží má uznat tituly

Studovali na prestižních školách v Evropě a pak chtěli pracovat pro český stát, jenže narazili. Desítky Čechů měly v minulosti problém s uznáním zahraničních diplomů z univerzit jako francouzské Sciences Po nebo britský Oxford. Nyní jim chce stát vyjít vstříc. Díky chystané novele služebního zákona by už Češi studující ve vybraných evropských zemích neměli proces zvaný nostrifikace podstupovat.

Když tuzemsko loni půl roku stálo v čele Rady Evropské unie, Alice Krutilová vedla "centrální mozek předsednictví". Tak se přezdívalo Odboru pro předsednictví České republiky v Radě EU. Nyní Krutilová působí jako mluvčí Stálého zastoupení Česka při EU. Ve státní správě pracuje patnáct let, začátky ale nebyly vůbec snadné.

"Podílela jsem se už na prvním předsednictví EU před čtrnácti lety. Přerušila jsem kvůli tomu studium a přestěhovala se do Prahy," vzpomíná pro Aktuálně.cz. V roce 2009 přitom ještě studovala v Paříži na prestižní škole Sciences Po. Když se po promoci hlásila do státní správy na plný úvazek, očekávala, že to vzhledem k jejím zkušenostem bude snadné. To se ale mýlila.

Stejně jako většina lidí, kteří pracují pro českou státní správu, potřebovala oficiální ověření svého titulu. Tedy razítko od některé z tuzemských univerzit, že její obor z Francie jí zajistil stejně kvalitní vzdělání, jaké by získala i doma.

Ze zákona má celý proces trvat 30 dnů. Krutilová na potvrzení čekala rok a dva měsíce, přičemž značné zdržení bylo způsobeno již pozdním vydáním diplomu.

"Celou tu dobu jsem sice na Úřadu vlády pracovala, dostávala jsem ale tabulkově nižší plat, protože jsem neměla plně uznané studium. To francouzské se na rozdíl od českého systému neskládalo z bakalářského a magisterského programu, ale přímo pětiletého, nemohla jsem si tedy nechat dříve uznat ani část," popisuje své kariérní začátky. A to i přes to, že se jí kolegové snažili maximálně vyjít vstříc.

"Když jsem dlouze čekala na vydání diplomu a nostrifikaci, brala jsem to velmi úkorně. Za situace, kdy za sebou máte nesmírně náročné studium na škole hodnocené násobně lépe než jakákoliv česká univerzita, vás pak v praktickém životě penalizují kvůli absenci formálního papíru," upozorňuje Krutilová.

Novela slibuje změnu

Od dob, kdy problémy s uznáním diplomu řešila Krutilová, se situace příliš nezměnila. Server Aktuálně.cz loni popsal několik podobných příběhů, kdy absolventi zahraničních univerzit museli čekat dlouhé měsíce a vypořádat se s absurdními administrativními požadavky, aby vůbec mohli ve státní správě začít pracovat. V soukromém sektoru přitom většinou žádné podobné požadavky neplatí.

Někdejší šéf resortu školství Petr Gazdík (STAN) sliboval, že se situaci pokusí napravit, změnu se nyní snaží prosadit ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). Ministerstvo vnitra chystá novelu služebního zákona, do kterého Dvořák navrhl opatření zanést.

"Jako zásadní předkládáme vyřešení oblasti navázané na výše zmíněnou Evropskou oblast vysokoškolského vzdělávání, která i kvantitou patří k zásadním regionům pro české vyjíždějící studenty," stojí v Dvořákově připomínce, kterou vnitro s mírnými úpravami přijalo a do novely včlenilo.

Nově se tak za vysokoškolské, vyšší odborné i střední vzdělání s maturitní zkouškou pro účely služebního zákona bude považovat také ukončené studium na vysokých, vyšších odborných a středních školách v členských zemích Evropské unie. Dále půjde také o smluvní státy Dohody o Evropském hospodářském prostoru, tedy Norsko, Island a Lichtenštejnsko, a Švýcarsko a Velkou Británii.

Do budoucna může vláda vybrat další státy, na které se ukončení nostrifikací vztáhne. V současné době ale vnitro s žádnými dalšími nepočítá.

Vláda slíbila změnit služební zákon ve svém programovém prohlášení se slovy, že novela by měla státní správu modernizovat a zefektivnit.

Osobní zkušenost ministra

"Změnu kolem nostrifikací ve státní správě vnímám jako důležitou. Česko by nemělo klást zbytečné překážky v uplatnění plně kvalifikovaným lidem," říká Dvořák. Věří, že vláda i obě komory parlamentu návrh, kterým by odpadla nutnost uznání zahraničního studia, podpoří.

Kabinet má návrh zákona projednat začátkem příštího roku. V platnost by měl vejít v roce 2025. Samotná změna nostrifikací by na vládě ani ve sněmovně a Senátu narazit neměla, vnitro ale očekává, že na některých jiných částech novely mohou panovat neshody a projednávání se může protáhnout.

"Evropa je náš společný prostor a nedává smysl komplikovat studentům možnost práce pro český stát," dodává Dvořák.

Sám se s problémem setkal u svého syna, který studoval v Londýně. Když syn získal práci ve státní správě, musel složitý proces nostrifikace podstoupit. Na základě této a mnohých dalších zkušeností začal ministr po květnovém nástupu do funkce problém řešit.

Alice Krutilová změnu vítá. "Jakékoliv zjednodušení pravidel do budoucna je jednoznačně dobrou zprávou a hlasem rozumu," přikyvuje.

