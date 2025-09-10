Zahraničí

"Stát drží pohromadě armáda, vláda nefunguje." Horolezec přibližuje chaos v Nepálu

Martin Sluka Martin Sluka
před 53 minutami
Násilné protikorupční protesty v Nepálu si vyžádaly už nejméně 25 obětí a stovky zraněných. Vojáci v ulicích hlídají vládní budovy po žhářských útocích, premiér K. P. Sharma Oli rezignoval a země se ocitla v chaosu. Přesto český horolezec Jan "Tráva" Trávníček, který v Nepálu působí jako průvodce, ujišťuje, že turisté jsou pro místní obyvatele "nedotknutelní", a sám se do země chystá.
Protest against Monday's killing of 19 people after anti-corruption protests, in Kathmandu
Curfew following protests in Kathmandu
Vojáci v ulicích chudé himalájské země se snaží obnovit pořádek po úterních protestech, kdy desítky tisíc demonstrantů vtrhly do vládních budov, zapálily parlament a lynčovaly politiky na ulicích. Provoz letiště, který byl přerušen kvůli požáru, byl opět obnoven.

Horolezec Jan "Tráva" Trávníček, který v Nepálu působí jako průvodce, pro Aktuálně.cz vysvětluje, že v zemi panuje dlouhodobá frustrace z korupce a špatného fungování státních institucí. Zároveň ale dodává, že sám se do Nepálu chystá, a ujišťuje, že turisté jsou pro Nepálce "nedotknutelní".

Podle ministerstva zahraničí je v systému DROZD momentálně zaregistrováno 46 českých turistů, kteří pobývají v Nepálu, a všichni jsou v pořádku, uvedl resort pro Aktuálně.cz

Jaká je teď situace v Nepálu z pohledu turistů?

Turistická sezona ještě pořádně nezačala. Pomalu se rozbíhá, ale hlavní nápor přijde až za čtrnáct dní. V tuto chvíli jsou tam hlavně horolezci, kteří míří na některou z osmitisícovek. Běžných turistů je minimum.

Momentálně drží stát pohromadě hlavně armáda, protože vláda prakticky nefunguje. Zároveň si ale lidé uvědomují, že turistický ruch je pro ně zásadní. Z turismu žije spousta Nepálců, mnozí pracují v zahraničí. A lety - třeba do Dubaje - jsou vždy plné. Je tedy v jejich vlastním zájmu, aby se doprava a služby co nejrychleji obnovily.

Co byste doporučil Čechům, kteří se momentálně v Nepálu nacházejí? 

Já sám mám zkušenost, že turisté jsou v Nepálu prakticky "nedotknutelní". Aby se jim něco stalo, museli by se aktivně zapojit do nějaké demonstrace. Jinak se jim všechny znepřátelené strany vyhýbají.

Demonstrace se většinou nekonají v samotném turistickém centru Káthmándú, kde jsou hotely, bary a restaurace. Tam se život i během zákazů vycházení často odehrává relativně normálně.

Jak na situaci nahlíží vaši známí z Nepálu?

Možná to zvenku působí hodně dramaticky, ale naši nepálští partneři doufají, že to může být začátek něčeho nového. V Nepálu je dlouhodobá frustrace z korupce a špatného fungování státních institucí. Posledním spouštěčem bylo plánované omezení sociálních sítí, ale to byla jen poslední kapka do už tak plného poháru.

Situace je poslední dva dny komplikovaná, ale běžný život funguje. Při plánování cesty je ale vždy třeba zohlednit, že jde o zemi s jinou kulturou a mentalitou, kde se věci nedají naplánovat tak precizně jako třeba v Evropě.

Může tato vyhrocená situace ohrozit nadcházející turistickou sezonu?

Věřím, že zásadně ohrožená nebude. Možná si část lidí na Západě řekne, že kvůli nepokojům do Nepálu raději nepojede, ale myslím si, že během pár dní se tam život vrátí k běžnému chodu. Mohou být složitější přesuny nebo drobné komplikace, ale ne zásadní ohrožení.

Já osobně bych řekl lidem, kteří mají naplánovanou dovolenou, ať klidně přiletí. Samozřejmě pokud se vyhnou demonstracím. Jinak není důvod se cítit v nebezpečí. Já sám do Nepálu odlétám za čtrnáct dní.

 
