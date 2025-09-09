Zahraničí

Nepálská vláda zrušila blokování sociálních sítí, ale vyhlásila zákaz vycházení

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Nepálská vláda zrušila v úterý své rozhodnutí z minulého týdne zablokovat více než dvě desítky sociálních sítí v zemi, informovaly tiskové agentury. Učinila tak jen den poté, co si masové demonstrace převážně mladých lidí proti tomuto zákazu a korupci ve vládě vyžádaly 19 mrtvých a stovky zraněných. Úřady ale současně vyhlásily zákaz vycházení v hlavním městě Káthmándú.
Nepálská policie použila v pondělí slzný plyn a gumové projektily, aby rozehnala dav několika tisíc demonstrantů, kteří se pokusili vniknout do parlamentu v Káthmándú.
Nepálská policie použila v pondělí slzný plyn a gumové projektily, aby rozehnala dav několika tisíc demonstrantů, kteří se pokusili vniknout do parlamentu v Káthmándú. | Foto: Reuters

"Odvolali jsme uzavření sociálních médií. Už fungují," řekl agentuře Reuters ministr komunikací a informačních technologií Prithvi Subba Gurung. Agentura současně ověřila, že všechny dotčené aplikace byly v úterý ráno v Nepálu dostupné.

Související

Nová zjištění o tragédii české horolezkyně. Sama se otočila při cestě na Nanga Parbat

Horolezkyně Klára Kolouchová-Poláčková na archivním snímku

Úřady v úterý rovněž zavedly časově neomezený zákaz vycházení v oblasti Káthmándú s cílem zabránit dalším násilným protestům. K tomuto kroku přistoupily poté, co demonstranti vyzvali k účasti na kondolenčních shromážděních k uctění památky obětí pondělních protestů.

Premiér Khadka Prasád Oli prohlásil, že je zarmoucen případy násilí v důsledku "infiltrací z různých sobeckých center". Dodal, že vláda vyplatí rodinám mrtvých odškodné a zajistí bezplatné ošetření zraněných osob. "Bude zřízena vyšetřovací komise, která do 15 dnů zjistí příčiny, vyhodnotí ztráty a navrhne opatření, aby se podobné incidenty v budoucnu neopakovaly," uvedl premiér v prohlášení.

Nepálská policie podle médií použila slzný plyn a gumové projektily, aby rozehnala dav několika tisíc lidí, kteří se pokusili vniknout do parlamentu v Káthmándú. Agentura AFP s odkazem na média uvedla, že policisté do davu stříleli ostrými náboji.

Související

V srdci Himálaje: co se děje v základním táboře pod Everestem před útokem na vrchol

Nepal, Everest
9 fotografií

Protesty, které se rozšířily i do dalších nepálských měst, organizátoři nazvali "demonstracemi generace Z". Odrážejí podle nich všeobecnou frustraci mladých lidí z nedostatečných opatření vlády v boji proti korupci a na podporu ekonomických příležitostí.

Nepálská vláda minulý čtvrtek zablokovala přístup k 26 internetovým platformám, včetně sítí Facebook nebo X, které se nezaregistrovaly u místních úřadů. Vláda tvrdí, že se povinnou registrací snaží bojovat proti zneužívání těchto platforem a že uživatelé sociálních médií s falešnými identitami šíří nenávistné projevy či falešné zprávy a páchají podvody a další trestné činy. Kritici těchto opatření zase tvrdí, že vláda používá autoritářské praktiky.

 
Mohlo by vás zajímat

Maduro nadělil Venezuelanům časné Vánoce. Začnou už od října, nařídil

Maduro nadělil Venezuelanům časné Vánoce. Začnou už od října, nařídil

Konec rodinných sporů: mediální impérium Ruperta Murdocha povede syn Lachlan

Konec rodinných sporů: mediální impérium Ruperta Murdocha povede syn Lachlan

Putinův imperialistický plán nekončí u Ukrajiny, varoval kancléř Merz

Putinův imperialistický plán nekončí u Ukrajiny, varoval kancléř Merz

Centrum Bratislavy ochromil nález pumy z 2. světové války. Evakuovali na tisíc bytů

Centrum Bratislavy ochromil nález pumy z 2. světové války. Evakuovali na tisíc bytů
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Nepál nepokoje protest

Právě se děje

teď

Čínské SUV zaujalo i šéfa BMW. Prolezli jsme Xiaomi YU7, které se okamžitě vyprodalo

Čínské SUV zaujalo i šéfa BMW. Prolezli jsme Xiaomi YU7, které se okamžitě vyprodalo
Prohlédnout si 44 fotografií
Na mnichovském autosalonu se na stánku jednoho z dodavatelů objevilo Xiaomi YU7, čínské SUV konkurující třeba Tesle Modelu Y.
Firma ho nebude dovážet, ale podle jeho zástupce auto ukázala proto, že je technicky a technologicky zajímavé. Zkrátka jako takový poutač na svůj stánek.
před 11 minutami
Maduro nadělil Venezuelanům časné Vánoce. Začnou už od října, nařídil

Maduro nadělil Venezuelanům časné Vánoce. Začnou už od října, nařídil

Autoritářská hlava státu se tak podle svých kritiků snaží odvrátit pozornost od hluboké ekonomické a politické krize.
před 15 minutami
Nevím, jestli je Sparta pro české hráče vytoužená destinace, říká jednička draftu

Nevím, jestli je Sparta pro české hráče vytoužená destinace, říká jednička draftu

Start hokejové extraligy očima expertů v novém díle podcastu Bago, který vzniká ve spolupráci s Aktuálně.cz.
před 18 minutami

Podzemní nádraží na pražském letišti dostalo zelenou. Víme, kdy se jím projedete

Podzemní nádraží na pražském letišti dostalo zelenou. Víme, kdy se jím projedete
Prohlédnout si 6 fotografií
Dlouho očekávané železniční spojení mezi centrem Prahy a Letištěm Václava Havla se konečně začíná měnit ve skutečnost. Správa železnic totiž získala pravomocné povolení pro výstavbu podzemního nádraží přímo pod terminály ruzyňského letiště.
"Správa železnic získala pravomocné povolení pro stavbu. Půjde o první podzemní nádraží na české železnici. Dvě koleje a středové nástupiště umožní cestujícím pohodlný přístup přímo k oběma terminálům," uvedl na sociální síti X generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.
před 32 minutami
Lékařka měla "odklonit" miliony na pomoc postiženým dětem. Necítím se vinna, říká

Lékařka měla "odklonit" miliony na pomoc postiženým dětem. Necítím se vinna, říká

Podle obžaloby více než tři miliony korun určené pro neziskovku ve skutečnosti mířily na provoz rehabilitační kliniky, ve které lékařka figurovala.
před 48 minutami
Konec rodinných sporů: mediální impérium Ruperta Murdocha povede syn Lachlan

Konec rodinných sporů: mediální impérium Ruperta Murdocha povede syn Lachlan

Dohoda uklidňuje obavy ohledně nástupnictví po smrti 94letého Ruperta. Rodinné drama je považováno za inspirací pro seriál Boj o moc (Succession).
Aktualizováno před 1 hodinou
Putinův imperialistický plán nekončí u Ukrajiny, varoval kancléř Merz

ŽIVĚ
Putinův imperialistický plán nekončí u Ukrajiny, varoval kancléř Merz

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy