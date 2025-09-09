Nepálská vláda zrušila blokování sociálních sítí, ale vyhlásila zákaz vycházení

"Odvolali jsme uzavření sociálních médií. Už fungují," řekl agentuře Reuters ministr komunikací a informačních technologií Prithvi Subba Gurung. Agentura současně ověřila, že všechny dotčené aplikace byly v úterý ráno v Nepálu dostupné.
Úřady v úterý rovněž zavedly časově neomezený zákaz vycházení v oblasti Káthmándú s cílem zabránit dalším násilným protestům. K tomuto kroku přistoupily poté, co demonstranti vyzvali k účasti na kondolenčních shromážděních k uctění památky obětí pondělních protestů.
Premiér Khadka Prasád Oli prohlásil, že je zarmoucen případy násilí v důsledku "infiltrací z různých sobeckých center". Dodal, že vláda vyplatí rodinám mrtvých odškodné a zajistí bezplatné ošetření zraněných osob. "Bude zřízena vyšetřovací komise, která do 15 dnů zjistí příčiny, vyhodnotí ztráty a navrhne opatření, aby se podobné incidenty v budoucnu neopakovaly," uvedl premiér v prohlášení.
Nepálská policie podle médií použila slzný plyn a gumové projektily, aby rozehnala dav několika tisíc lidí, kteří se pokusili vniknout do parlamentu v Káthmándú. Agentura AFP s odkazem na média uvedla, že policisté do davu stříleli ostrými náboji.
Protesty, které se rozšířily i do dalších nepálských měst, organizátoři nazvali "demonstracemi generace Z". Odrážejí podle nich všeobecnou frustraci mladých lidí z nedostatečných opatření vlády v boji proti korupci a na podporu ekonomických příležitostí.
Nepálská vláda minulý čtvrtek zablokovala přístup k 26 internetovým platformám, včetně sítí Facebook nebo X, které se nezaregistrovaly u místních úřadů. Vláda tvrdí, že se povinnou registrací snaží bojovat proti zneužívání těchto platforem a že uživatelé sociálních médií s falešnými identitami šíří nenávistné projevy či falešné zprávy a páchají podvody a další trestné činy. Kritici těchto opatření zase tvrdí, že vláda používá autoritářské praktiky.