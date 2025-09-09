Zahraničí

Nepálský premiér rezignoval a vláda odemkla sociální sítě, ale protesty pokračují

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Nepálský premiér Khadka Prasád Oli v úterý skončil ve funkci, uvedla agentura Reuters s odvoláním rezignační dopis adresovaný prezidentovi. Předcházely tomu protivládní protesty proti zablokování více než dvou desítek sociálních sítí, které si v pondělí vyžádaly 19 životů a stovky zraněných. Nepálská vláda v úterý s blokováním sociálních sítí přestala, situaci to však neuklidnilo.
Navzdory zrušení blokace sociálních sítí a přes zákaz vycházení i v úterý demonstrovaly v Káthmándú davy lidí; 9. září 2025.
Navzdory zrušení blokace sociálních sítí a přes zákaz vycházení i v úterý demonstrovaly v Káthmándú davy lidí; 9. září 2025. | Foto: ČTK

Třiasedmdesátiletý politik v rezignačním dopise uvedl, že ve funkci skončil k dnešnímu dni s ohledem na nepříznivou situaci v 30milionové zemi. Chce tím podle svých slov umožnit politické řešení krize.

Protest against corruption and government's decision to block several social media platforms, in Kathmandu

Nepálská vláda minulý čtvrtek zablokovala přístup k 26 internetovým platformám, včetně sítí Facebook nebo X. Argumentem bylo, že se nezaregistrovaly u místních úřadů a uživatelé s falešnými identitami na nich pak šířili nenávistné projevy a falešné zprávy.

Podle kritiků, kteří se v pondělí střetli s policisty u budovy parlamentu, ale vláda používá autoritářské praktiky a chce je umlčet. Právě na sociálních sítích se totiž v týdnech před zákazem šířila kampaň kritizující údajnou korupci politických elit a okázalý životní styl dětí politiků.

Úřady v úterý rovněž zavedly časově neomezený zákaz vycházení v oblasti Káthmándú s cílem zabránit dalším násilným protestům. K tomuto kroku přistoupily poté, co demonstranti vyzvali k účasti na kondolenčních shromážděních k uctění památky obětí pondělních protestů.

Navzdory tomu ale v úterý znovu vyšly do ulic davy lidí, a navíc vzplály domovy předních politiků, včetně domu prezidenta, šéfa největší politické strany či ministra vnitra nebo také soukromé školy vlastněné ministryní zahraničí.

 
