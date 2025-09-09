Nepálský premiér rezignoval a vláda odemkla sociální sítě, ale protesty pokračují

Třiasedmdesátiletý politik v rezignačním dopise uvedl, že ve funkci skončil k dnešnímu dni s ohledem na nepříznivou situaci v 30milionové zemi. Chce tím podle svých slov umožnit politické řešení krize.
Nepálská vláda minulý čtvrtek zablokovala přístup k 26 internetovým platformám, včetně sítí Facebook nebo X. Argumentem bylo, že se nezaregistrovaly u místních úřadů a uživatelé s falešnými identitami na nich pak šířili nenávistné projevy a falešné zprávy.
Podle kritiků, kteří se v pondělí střetli s policisty u budovy parlamentu, ale vláda používá autoritářské praktiky a chce je umlčet. Právě na sociálních sítích se totiž v týdnech před zákazem šířila kampaň kritizující údajnou korupci politických elit a okázalý životní styl dětí politiků.
Úřady v úterý rovněž zavedly časově neomezený zákaz vycházení v oblasti Káthmándú s cílem zabránit dalším násilným protestům. K tomuto kroku přistoupily poté, co demonstranti vyzvali k účasti na kondolenčních shromážděních k uctění památky obětí pondělních protestů.
Navzdory tomu ale v úterý znovu vyšly do ulic davy lidí, a navíc vzplály domovy předních politiků, včetně domu prezidenta, šéfa největší politické strany či ministra vnitra nebo také soukromé školy vlastněné ministryní zahraničí.