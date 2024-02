Tisíce jaderných hlavic a jedna hrozba. Marhoul popsal "tragický" scénář konce Ruska

„Nejde o to Rusko napadnout a nejde o to ho zničit. Myslím, že zničení Ruska by svým způsobem mohlo vést k daleko tragičtějším následkům než jenom válka na Ukrajině,“ říká režisér a major v záloze Václav Marhoul k tomu, jak by podle něj mohla vypadat porážka Putinova režimu, který před dvěma lety napadl Ukrajinu. Jeho vyhnání z ukrajinského území si ale umí představit. „A to včetně Krymu,“ říká.

"Rusko by se rozpadlo a je nutné si uvědomit, že jsou tam tisíce a tisíce jaderných lavic, které by se v tu chvíli dostaly v podstatě mimo kontrolu. Takže si troufnu říci, že není v našem zájmu, aby se Rusko rozpadlo," říká český filmový režisér a voják v záloze a upozorňuje, že cílem Evropy by mělo být vyhnat Putinův režim z Ukrajiny, ale nikoliv destabilizovat celý stát.

Marhoul dva roky od začátku invaze na Ukrajinu věří, že může být znovu svobodná. Ukrajinci podle něj bojují za svět jednadvacátého století. "Pokud by Putinovo Rusko vyhrálo, tak by nastal precedens. Byl by to zcela jasný a zásadní signál směrem k diktátorským režimům, jako je Čína nebo Severní Korea," kritizuje filmař, podle kterého reakce světa na ruský útok už v tuto chvíli velmi pokulhává.

Pokud bude Rusko poraženo, tak podle Marhoula prezident Vladimír Putin svoji prohru nikdy nepřizná. Vojenská porážka na Ukrajině by pro něj nebyla fatální, ale Rusko by muselo "srazit paty a hrát na svoji další nacionální kartu". A je taková porážka opravdu realistická? "Umím si to představit," dodává režisér.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:38-3:50 Bude se režisér a scenárista Václav Marhoul opět pokoušet jít bojovat za Ukrajinu? Jak velkým problémem bude pro napadenou zemi skutečnost, že se jí nedaří nabírat brance? Co budou pro Rusko a Ukrajinu do budoucna znamenat velké lidské ztráty?

3:50-10:00 Jak jsou na tom podle Marhoula s odhodláním bránit svoji zemi Češi? Myslí si, že by se takových lidí našlo dost? Jak se dívá na opozici, která vládě vyčítá pomoc Ukrajině "na úkor vlastních"? Co se dá podle Marhoula dělat s tím, aby lidé neztráceli sílu pomáhat a proč si myslí, že je naopak důležité "strašit válkou".

10:00-12:50 Co pro Marhoula znamená "člověčina" a jakou roli v tom hraje empatie a představivosti? Proč je pro režiséra těžké přenést na ostatní lidi jeho zážitky z války a proč takové hrůzy nechtějí lidé vidět ani slyšet?

12:50-15:40 Jak se člověk může vyrovnat s tím, aby nenadržoval žádné straně, která páchá utrpení? V čem vidí problém v současném vnímání konfliktu mezi Izraelem a Hamásem?

15:40-19:28 O tom, jak by podle Marhoula mohl vypadat svět, kdyby ve válce na Ukrajině zvítězilo Putinovo Rusko. Co by naopak považoval za prohru Ruska a může Putin něco takové jako prohru vůbec dopustit?

19:28-25:45 Proč se Marhoulovi nepodařilo vybrat peníze na zbraně pro Ukrajinu skrz herce z filmu Nabarvené ptáče a na co naopak přispěli bez problémů. Co při práci na filmu zjistil o tom, jak se v člověku rodí dobro a zlo? Dosáhl film mezi diváky takového úspěchu, jaký čekal?

25:45-28:30 Sleduje režisér současnou českou tvorbu? Kde se jí daří dostatečně reflektovat problémy dnešního světa a kde naopak nikoliv? O čem bude jeho příští film a kdy ho budeme moci zhlédnout?

28:30-31:02 Hrozí Marhoulovi vyhoření? Jak se dívá na postavu, kterou ztvárnil v seriálu Dobré ráno, Brno! A co plánuje dělat, až skončí s režírováním?